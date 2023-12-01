Одного из подозреваемых в покушении на убийство студента УрФУ задержали

– рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«В 2018, 2019, 2020 годах привлекался к уголовной ответственности за кражи, разбой и за половое сношение с несовершеннолетним ребенком. В последний раз из мест лишения свободы он освободился летом текущего года, наказание отбывал в ИК № 53 города Верхотурья»,