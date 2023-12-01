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Одного из подозреваемых в покушении на убийство студента УрФУ задержали
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Одного из подозреваемых в покушении на убийство студента УрФУ возле здания университета задержали. Им оказался ранее судимый 22-летний местный житель.
С его слов, подозреваемый при задержании сопротивления не оказывал, также он раскаялся и попросил прощения у пострадавшего студента.
Кроме этого, Валерий Горелых уточнил, что подозреваемый стрелял не из травматического пистолета, как это ранее сообщалось в СМИ, а из пневматического. Его после конфликта молодой человек сдал в один из местных ломбардов.
Как сообщил исполняющий обязанности руководителя Следственного комитета России по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Надбитов, по уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий по сбору и закреплению доказательств.
«В 2018, 2019, 2020 годах привлекался к уголовной ответственности за кражи, разбой и за половое сношение с несовершеннолетним ребенком. В последний раз из мест лишения свободы он освободился летом текущего года, наказание отбывал в ИК № 53 города Верхотурья»,
– рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
С его слов, подозреваемый при задержании сопротивления не оказывал, также он раскаялся и попросил прощения у пострадавшего студента.
Кроме этого, Валерий Горелых уточнил, что подозреваемый стрелял не из травматического пистолета, как это ранее сообщалось в СМИ, а из пневматического. Его после конфликта молодой человек сдал в один из местных ломбардов.
Как сообщил исполняющий обязанности руководителя Следственного комитета России по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Надбитов, по уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий по сбору и закреплению доказательств.
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