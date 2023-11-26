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Студент УрФУ получил ранение из травмата возле стен своей «альма матер»
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
На проспекте Ленина, возле здания Уральского Федерального университета этим вечером произошёл конфликт между молодыми людьми. В результате один из них — студент вуза — оказался в больнице с серьёзной травмой головы.
По свидетельству очевидцев, потерпевший шёл по улице в сопровождении девушки. К парочке подошла компания молодых людей восточной внешности, спровоцировавшая конфликт. В какой-то момент один из гоп-компании вытащил травматический пистолет и выстрелил оппоненту в голову.
Раненый студент сумел дойти до здания университета, куда была вызвана «Скорая помощь». Юношу увезли в больницу.
Информация о нападении на молодую пару и стрельбу поступила в правоохранительные органы Установлением обстоятельств и поиском стрелявшего занимаются сотрудники отдела полиции №1 по Кировскому району Екатеринбурга.
По свидетельству очевидцев, потерпевший шёл по улице в сопровождении девушки. К парочке подошла компания молодых людей восточной внешности, спровоцировавшая конфликт. В какой-то момент один из гоп-компании вытащил травматический пистолет и выстрелил оппоненту в голову.
Раненый студент сумел дойти до здания университета, куда была вызвана «Скорая помощь». Юношу увезли в больницу.
Информация о нападении на молодую пару и стрельбу поступила в правоохранительные органы Установлением обстоятельств и поиском стрелявшего занимаются сотрудники отдела полиции №1 по Кировскому району Екатеринбурга.
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