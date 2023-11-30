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СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство после стрельбы возле УрФУ
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство после инцидента возле здания Уральского Федерального университета на проспекте Ленина в Екатеринбурге, где студенту вуза выстрелили в голову.
Известно, что правоохранители уже принимают меры к установлению и задержанию молодых людей, у которых произошел конфликт с пострадавшим студентом.
Расследование дела находится на контроле руководства регионального СУ СКР.
«В результате стрельбы студенту причинено ранение лица. Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Известно, что правоохранители уже принимают меры к установлению и задержанию молодых людей, у которых произошел конфликт с пострадавшим студентом.
Расследование дела находится на контроле руководства регионального СУ СКР.
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