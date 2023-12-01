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Глава СК взял под контроль дело о покушении на убийство студента УрФУ
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о покушении на убийство студента УрФУ возле здания университета на проспекте Ленина.
Напомним, что у студента Уральского Федерального университета произошел конфликт с молодыми людьми восточной внешности, в ходе которого один из парней выстрелил в голову оппонента. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства»,
– говорится в сообщении Информационного центра СКР.
Напомним, что у студента Уральского Федерального университета произошел конфликт с молодыми людьми восточной внешности, в ходе которого один из парней выстрелил в голову оппонента. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
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