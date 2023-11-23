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Екатеринбурженка получала социальные выплаты на несуществующего ребенка

15.17 Понедельник, 27 ноября 2023
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор местной жительнице, которая получала социальные выплаты на несуществующего ребенка. Утверждается, что женщина никогда не имела детей ни рожденных, не усыновленных, но при этом получала положенные мамам выплаты.

Ее признали виновной в мошенничестве при получении выплат в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры, екатеринбурженка предоставила в государственные учреждения документы о рождении ребенка, которого не существовало. Помимо единовременного пособия при рождении ребенка, она получала ежемесячные выплаты по уходу за ребенком, выплаты в связи с рождением или усыновление первого ребенка и пособие на ребенка.

«В результате незаконных действий осужденная незаконным способом в период с июня 2020 года по апрель 2023 года получила социальные выплаты на общую сумму свыше 622 тысячи рублей»,

– рассказали в ведомстве.


Эту сумму осужденная вернула в доход государства еще во время судебного разбирательства. Теперь ей останется заплатить штраф, назначенный Верх-Исетским районным судом, в размере 100 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:17 Екатеринбурженка получала социальные выплаты на несуществующего ребенка
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