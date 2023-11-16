В покушении на убийство обвинили подозреваемого распространителя в Екатеринбурге «палёнки»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело о покушении на убийство. В этом тяжком преступлении подозревают мужчину, который на своём автомобиле целенаправленно наехал на человека.Криминальный эпизод произошёл 3 ноября текущего года, когда несколько представителей общественной организации решили проверить сведения, что в гаражах неподалёку от торгового комплекса «КОР» хранится фальсифицированная продукция — алкоголь и табачные изделия. Заметив появление общественников, предполагаемый хозяин «фальсификата» решил скрыться и сделал это так активно, что по пути разбил стекло в машине нежданных гостей, а одного из проверяющих сбил на собственной машине. После предварительного разбирательства этого конфликта сотрудники следственного отдела по Кировскому району города Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области пришли к мнению, что наезд на человека был не случайным и подозреваемый намеревался задавить потерпевшего. «Однако довести свой преступный умысел, направленный на причинение потерпевшему смерти, до конца, мужчина по не зависящим от него обстоятельствам не смог. В результате этого пострадавший получил телесные повреждения», — поясняют следователи.Возбудить уголовное дело против 43-летнего подозреваемого поручил исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов. Теперь следователи осуществляют сбор и закрепление доказательственной базы. Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью потерпевшего, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.