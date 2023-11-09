Второго подозреваемого в шантаже первоуральца задержали





– сказал полковник. «В настоящее время с задержанными представители МВД проводят комплекс следственных действий, по окончанию которых будет избрана мера пресечения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Березовском сыщиками подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области был задержан второй подозреваемый в шантаже первоуральца.Ранее житель Первоуральска обнаружил наркотики в квартире, которую сдавал посуточно. Об этом он рассказал в правоохранительные органы, после чего обнаружил у своего дома гроб с головой свиньи и его фотографией. Также первоуральцу приходили сообщения с угрозами убийством и с требованием компенсировать стоимость наркотиков, которые мужчина сдал в полицию после обнаружения. В связи с этим семью уральца взяли под государственную защиту.Как сообщает пресс-секретарь полиции по региону Валерий Горелых, ранее задержанные уже привлекались к ответственности за имущественные преступления. Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ за вымогательство и угрозы убийством.Валерий Горелых также добавил, что один из задержанных написал явку с повинной на семь листов и раскаялся в содеянном. Вместе задержанные рассказали, что купили гроб в одном ритуальных салонов уральской столицы, а голову свиньи заказали в интернете.