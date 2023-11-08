В Калиновском лесопарке задержали парня с наркотой

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сотрудниками УМВД России по городу Екатеринбургу задержали молодого человека, при котором обнаружили пакетик с наркотиком. Задержание произошло на территории Калиновского лесопарка в Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга.Нынче, когда сезон сбора грибов и приятных прогулок по лесным тропам далеко позади, а сезон лыжных пробежек среди сосёнок ещё не наступил, любой человек в лесопарке может вызвать подозрение. В данном же случае юноша и вёл себя подозрительно, поэтому сотрудники правоохранительных органов решили пообщаться с ним. В ходе общения своё пребывание на лон природы он объяснить не смог и был доставлен в дежурную часть. Здесь-то и выяснилась причина его посещения лесопарка — в кармане кофты задержанного в присутствии понятых полицейские нашли пакетик с порошкообразным веществом.Намётанный глаз полицейских сразу определил, что содержимое пакетика — из числа запрещённых веществ, но порошок всё же отправили на исследование. А вот молодой человек исследоваться на предмет наркотического опьянения отказался, чем только подтвердил подозрения в склонности к злоупотреблениям определённого характера.Любопытно, что именно сегодня в чате Калиновского лесопарка его участниками была поднята тема «закладок» на территории Калиновского лесопарка. «В лесопарке какое то невероятное количество закладок делают. На некоторых тропах каждое пятое дерево с раскопками», — сокрушается одна из участниц чата.Тяга «закладчиков» и «кладоискателей» к Калиновскому лесопарку не совсем понятна. Ведь именно на его территории находится учебное заведение, готовящее будущих стражей порядка. Разве не слишком рискованно этими противоправными делами заниматься буквально под носом у без пяти минут полицейских и их преподавателей в погонах? К слову, руководству Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева, возможно, стоит устраивать старшекурсникам практические занятия по отлову любителей наркоты и любителей денег от распространения наркоты прямо в окрестностях вуза?