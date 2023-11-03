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В Екатеринбурге рассмотрят вопрос о принудительном лечении убившей троих детей матери
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге должны рассмотреть вопрос о применении принудительной меры медицинского характера в отношении матери, которая убила трех своих детей. Ранее ее признали невменяемой.
Материалы уголовного дела были утверждены свердловским прокурором Борисом Крыловым и направлены в Свердловский областной суд.
Напомним, что 26 декабря 2022 года 37-летня мать задушила двух своих сыновей 10 и 15 лет и пятимесячную дочку в квартире в ЖК «Бажовский». После убийства на женщину возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Материалы уголовного дела были утверждены свердловским прокурором Борисом Крыловым и направлены в Свердловский областной суд.
«Согласно заключению комиссии экспертов, у женщины диагностировано временное психическое заболевание, в связи с чем в момент совершения вышеуказанных действий она не осознавала их фактический характер и общественную опасность, не могла руководить своими действиями, в связи с чем показано применение к ней принудительной меры медицинского характера»,
– сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Напомним, что 26 декабря 2022 года 37-летня мать задушила двух своих сыновей 10 и 15 лет и пятимесячную дочку в квартире в ЖК «Бажовский». После убийства на женщину возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
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