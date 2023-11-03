В Екатеринбурге рассмотрят вопрос о принудительном лечении убившей троих детей матери

– сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Согласно заключению комиссии экспертов, у женщины диагностировано временное психическое заболевание, в связи с чем в момент совершения вышеуказанных действий она не осознавала их фактический характер и общественную опасность, не могла руководить своими действиями, в связи с чем показано применение к ней принудительной меры медицинского характера»,