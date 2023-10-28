Возрастное ограничение 18+

Появляются всё новые подробности гибели полицейского в Екатеринбурге

17.41 Воскресенье, 29 октября 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Сегодня стали накапливаться дополнительные факты, связанные со вчерашней гибелью полицейского в подъезде дома в переулке Базовом. А одновременно с этим всплывают и новые подробности двойного убийства пенсионеров на улице Новгородцевой.

Убитая чета пенсионеров по фамилии Ильвуткины, как выяснилось, не зря получила от соседей по двору репутацию «миллионеров». На банковском счёте у 86-летних стариков действительно обнаружились миллионы, пусть и не в невероятном количестве, — всего что-то около 18 миллионов рублей. Кроме того, из квартиры убитых, по некоторым данным, пропало 7 миллионов рублей (а не 3, как сообщалось изначально).

Предположительно, именно деньги толкнули неизвестного (или неизвестных) на кровавое преступление. И, возможно, эти же деньги стали причиной смерти полицейского. По крайней мере, всё чаще озвучивается следующая версия его гибели: 35-летний участковый Рудольф Габтрахманов был заядлым игроманом, который и забрал деньги из квартиры пожилой четы, чтобы расплатиться с долгами. А поняв, что это рано или поздно «всплывёт», решил покончить с собой. Что и сделал, застрелившись.

Правда, против этой версии говорят некоторые детали происходивших вчера событий. Незадолго до смерти Габтрахманов поздравил отца с днём рождения, а с матерью обсуждал подарок. Сложно представить, чтобы хоть сколько-нибудь заботливый сын стал преподносить родителю «подарок» в виде собственного самоубийства. Ещё хуже стыкуется версия о суициде с количеством выстрелов, прозвучавших в подъезде, где нашли мёртвого полицейского. Их прозвучало несколько, и несколько гильз обнаружили возле тела. Некоторые источники утверждают, что одна из пуль вошла в голову погибшего, а ещё две — в грудь.

Коллеги и родня участкового отказываются поверить в то, что Рудольф Габтрахманов проигрался, взял деньги с места преступления, а потом застрелился. Они отзываются о полицейском, как о человеке, не способном на такие поступки.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Екатеринбурге от огнестрельных ранений погиб полицейский
28 октября 2023
В микрорайоне ЖБИ произошло двойное убийство
28 октября 2023
В Кировграде готовится суд по делу о мошенническом хищении крупной суммы
28 октября 2023
Укравший у работодателя миллионы охранник автосалона получил срок
23 октября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Уже год новый собственник завода в Екатеринбурге препятствует работе предприятий на промплощадке

По мнению пострадавших предпринимателей, виной всему – бездействие полиции
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:41 Появляются всё новые подробности гибели полицейского в Екатеринбурге
14:48 Грузовик и легковушка столкнулись между Пермью и Екатеринбургом
13:36 «Ласточка» между Екатеринбургом и Нижним Тагилом «летать» будет иначе
12:15 На трассе между Нижним Тагилом и Екатеринбургом пострадал водитель грузовика
11:56 Мопсопрогулка прошла в Екатеринбурге
11:32 Обстановка на дорогах Свердловской области стала ещё опасней
21:30 В Екатеринбурге от огнестрельных ранений погиб полицейский
21:12 Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге несколько дворов затопило на Уралмаше
20:15 Шедевр японского кинематографа обсудят в Ельцин Центр
18:19 Спустя три года пострадавшему на свердловской станции выплатят компенсацию
17:12 Неходячего кота поставили на все четыре лапы в екатеринбургской ветклинике
15:12 В микрорайоне ЖБИ произошло двойное убийство
13:21 Верхотурским спасателям пришлось выручать корову
12:13 В Кировграде готовится суд по делу о мошенническом хищении крупной суммы
11:24 День переводчика жестового языка в Ельцин центре отметят беседами
10:41 В Нижнем Тагиле накануне погиб водитель
21:16 Екатеринбург превратился в опасный ледяной каток
20:42 Свердловских полицейских обвинили в избиении пьяного задержанного
20:19 Скульптуры учителя и ученика появилась в Екатеринбурге
19:30 Суд подтвердил нарушение прав екатеринбургских правозащитников
18:21 «Ночь ужасов» в честь Хэллоуина устроят в екатеринбургских кинотеатрах
17:29 Синоптики предупреждают о гололедице и метели в Свердловской области
17:10 Екатеринбургские власти отчитались о замене лифтов в многоэтажках города
16:54 Прокуратура Первоуральска начала проверку по факту инцидента с перцовым баллончиком
16:29 В Первоуральске семь школьников попали в больницу из-за перцового баллончика
16:15 К семи годам колонии приговорили екатеринбурженку за убийство знакомой
Все новости Свердловской области
17:31 В Минздраве Дагестана провели обыск по делу о крупном хищении в период пандемии
16:52 В ГД предложили законодательно закрепить статус эмбриона
16:49 В Челябинске шины можно купить с доставкой
15:51 ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 15% годовых
15:46 Исследование: в России в 1,5 раза вырос спрос на дворников
14:29 В Египте в курортном городе Таба упал беспилотник, пострадали шесть человек
13:53 Власти запретили Хэллоуин в школах Якутии
13:06 С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке погибли 27 журналистов
12:31 В Приморье в школьном туалете установили камеры видеонаблюдения
11:44 Путин заявил, что его удивили низкие зарплаты в космической отрасли
11:08 Прокуратура: на российском судне в Японском море произошел взрыв, есть погибший
10:48 В США сотни полицейских продолжают поиски подозреваемого в массовой стрельбе
18:15 В Омске будут судить инженера-химика, который на рабочем месте производил психотропные вещества
17:43 ГД переименует комитет по вопросам семьи, женщин и детей, добавив в название «отцовство»
16:55 В Москве полицейский подбросил мужчине наркотики и вымогал полмиллиона рублей
16:07 В парламенте Башкирии заявили о попытке КПРФ очернить имя Рудольфа Нуреева
14:39 СК: в Москве из военкомата сбежали двое уроженцев Таджикистана
14:22 Минсельхоз предложил запретить вывоз яиц из России, чтобы сдержать рост цен
13:56 Минсельхоз предложил запретить вывоз мяса птицы из РФ, чтобы не допустить дефицита
12:53 В Перми 15 участников детского циркового фестиваля госпитализированы с отравлением
12:14 В Саратове в частном зоопарке при пожаре погибли более 40 животных
11:25 ЦАХАЛ сообщил о ночном танковом рейде на севере сектора Газа
11:16 В ГД предложили ограничить выдачу маткапитала возрастом матери в 25-30 лет
10:15 В США в результате массовой стрельбы погибли 22 человека, ранены 60
18:11 Минюст: из реестра иноагентов в РФ исключили 64 человека и юрлица
17:37 В Щелково 72-летний пенсионер задержал грабителя, который отобрал телефон у ребенка
Все новости России и мира
17:41 Появляются всё новые подробности гибели полицейского в Екатеринбурге
14:48 Грузовик и легковушка столкнулись между Пермью и Екатеринбургом
13:36 «Ласточка» между Екатеринбургом и Нижним Тагилом «летать» будет иначе
12:15 На трассе между Нижним Тагилом и Екатеринбургом пострадал водитель грузовика
11:56 Мопсопрогулка прошла в Екатеринбурге
11:32 Обстановка на дорогах Свердловской области стала ещё опасней
21:30 В Екатеринбурге от огнестрельных ранений погиб полицейский
21:12 Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге несколько дворов затопило на Уралмаше
20:15 Шедевр японского кинематографа обсудят в Ельцин Центр
18:19 Спустя три года пострадавшему на свердловской станции выплатят компенсацию
17:12 Неходячего кота поставили на все четыре лапы в екатеринбургской ветклинике
15:12 В микрорайоне ЖБИ произошло двойное убийство
13:21 Верхотурским спасателям пришлось выручать корову
12:13 В Кировграде готовится суд по делу о мошенническом хищении крупной суммы
11:24 День переводчика жестового языка в Ельцин центре отметят беседами
10:41 В Нижнем Тагиле накануне погиб водитель
21:16 Екатеринбург превратился в опасный ледяной каток
20:42 Свердловских полицейских обвинили в избиении пьяного задержанного
20:19 Скульптуры учителя и ученика появилась в Екатеринбурге
19:30 Суд подтвердил нарушение прав екатеринбургских правозащитников
18:21 «Ночь ужасов» в честь Хэллоуина устроят в екатеринбургских кинотеатрах
17:59 Денис Шитов отозвал подпись под закинициативой оппозиции
17:29 Синоптики предупреждают о гололедице и метели в Свердловской области
17:10 Екатеринбургские власти отчитались о замене лифтов в многоэтажках города
16:54 Прокуратура Первоуральска начала проверку по факту инцидента с перцовым баллончиком
16:29 В Первоуральске семь школьников попали в больницу из-за перцового баллончика
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK