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Появляются всё новые подробности гибели полицейского в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Сегодня стали накапливаться дополнительные факты, связанные со вчерашней гибелью полицейского в подъезде дома в переулке Базовом. А одновременно с этим всплывают и новые подробности двойного убийства пенсионеров на улице Новгородцевой.
Убитая чета пенсионеров по фамилии Ильвуткины, как выяснилось, не зря получила от соседей по двору репутацию «миллионеров». На банковском счёте у 86-летних стариков действительно обнаружились миллионы, пусть и не в невероятном количестве, — всего что-то около 18 миллионов рублей. Кроме того, из квартиры убитых, по некоторым данным, пропало 7 миллионов рублей (а не 3, как сообщалось изначально).
Предположительно, именно деньги толкнули неизвестного (или неизвестных) на кровавое преступление. И, возможно, эти же деньги стали причиной смерти полицейского. По крайней мере, всё чаще озвучивается следующая версия его гибели: 35-летний участковый Рудольф Габтрахманов был заядлым игроманом, который и забрал деньги из квартиры пожилой четы, чтобы расплатиться с долгами. А поняв, что это рано или поздно «всплывёт», решил покончить с собой. Что и сделал, застрелившись.
Правда, против этой версии говорят некоторые детали происходивших вчера событий. Незадолго до смерти Габтрахманов поздравил отца с днём рождения, а с матерью обсуждал подарок. Сложно представить, чтобы хоть сколько-нибудь заботливый сын стал преподносить родителю «подарок» в виде собственного самоубийства. Ещё хуже стыкуется версия о суициде с количеством выстрелов, прозвучавших в подъезде, где нашли мёртвого полицейского. Их прозвучало несколько, и несколько гильз обнаружили возле тела. Некоторые источники утверждают, что одна из пуль вошла в голову погибшего, а ещё две — в грудь.
Коллеги и родня участкового отказываются поверить в то, что Рудольф Габтрахманов проигрался, взял деньги с места преступления, а потом застрелился. Они отзываются о полицейском, как о человеке, не способном на такие поступки.
Убитая чета пенсионеров по фамилии Ильвуткины, как выяснилось, не зря получила от соседей по двору репутацию «миллионеров». На банковском счёте у 86-летних стариков действительно обнаружились миллионы, пусть и не в невероятном количестве, — всего что-то около 18 миллионов рублей. Кроме того, из квартиры убитых, по некоторым данным, пропало 7 миллионов рублей (а не 3, как сообщалось изначально).
Предположительно, именно деньги толкнули неизвестного (или неизвестных) на кровавое преступление. И, возможно, эти же деньги стали причиной смерти полицейского. По крайней мере, всё чаще озвучивается следующая версия его гибели: 35-летний участковый Рудольф Габтрахманов был заядлым игроманом, который и забрал деньги из квартиры пожилой четы, чтобы расплатиться с долгами. А поняв, что это рано или поздно «всплывёт», решил покончить с собой. Что и сделал, застрелившись.
Правда, против этой версии говорят некоторые детали происходивших вчера событий. Незадолго до смерти Габтрахманов поздравил отца с днём рождения, а с матерью обсуждал подарок. Сложно представить, чтобы хоть сколько-нибудь заботливый сын стал преподносить родителю «подарок» в виде собственного самоубийства. Ещё хуже стыкуется версия о суициде с количеством выстрелов, прозвучавших в подъезде, где нашли мёртвого полицейского. Их прозвучало несколько, и несколько гильз обнаружили возле тела. Некоторые источники утверждают, что одна из пуль вошла в голову погибшего, а ещё две — в грудь.
Коллеги и родня участкового отказываются поверить в то, что Рудольф Габтрахманов проигрался, взял деньги с места преступления, а потом застрелился. Они отзываются о полицейском, как о человеке, не способном на такие поступки.
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