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В микрорайоне ЖБИ произошло двойное убийство
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Пожилую семейную пару обнаружили мёртвой в Екатеринбурге, в одном из жилых домов микрорайона ЖБИ. Следы насилия не дают сомневаться в криминальном характере их смерти.
Убитые — ровесники. Обоим было по 85 лет и большую часть этого солидного срока они прожили вместе. Их тела нашли в принадлежащей им квартире на улице Новгородцевой (Кировский административный район Екатеринбурга). По некоторым данным, на телах обнаружены и ножевые ранения, и следы удушения.
Сайт «66.ru» приводит показания свидетелей, согласно которым «весь двор знал, что у погибших есть деньги». Жили старики одиноко, их дочь и внук уже умерли. Накануне обнаружения тел, поздним вечером 27 октября, из квартиры убитых раздавался шум, но есть версия, что двойное убийство произошло неделю назад. Сообщается о пропаже крупной денежной суммы — около трёх миллионов рублей.
Убитые — ровесники. Обоим было по 85 лет и большую часть этого солидного срока они прожили вместе. Их тела нашли в принадлежащей им квартире на улице Новгородцевой (Кировский административный район Екатеринбурга). По некоторым данным, на телах обнаружены и ножевые ранения, и следы удушения.
Сайт «66.ru» приводит показания свидетелей, согласно которым «весь двор знал, что у погибших есть деньги». Жили старики одиноко, их дочь и внук уже умерли. Накануне обнаружения тел, поздним вечером 27 октября, из квартиры убитых раздавался шум, но есть версия, что двойное убийство произошло неделю назад. Сообщается о пропаже крупной денежной суммы — около трёх миллионов рублей.
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