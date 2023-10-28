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В Екатеринбурге от огнестрельных ранений погиб полицейский
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Неожиданный поворот в деле убитых пенсионеров на ЖБИ! Погиб один из полицейских, принимавших участие в обходе квартир дома на улице Новгородцевой, где произошло двойное убийство. Сообщается, что с места преступления он уехал, а через пару часов был обнаружен мёртвым в Базовом переулке Октябрьского административного района.
Тело 35-летнего полицейского с огнестрельными ранениями обнаружено на 23-м этаже 26-этажного дома. Перед этим оттуда раздалось несколько выстрелов, а рядом с покойным, — как утверждает телегам-канал «Екатеринбург с огоньком», — обнаружено четыре гильзы. Это несколько не соответствует версии «самоубийство», но следователи пока от неё не отказываются. Вторая рассматриваемая версия — убийство.
Обход квартир дома на улице Новгородцевой, в котором по некоторым данным принимал участие погибший, проходило в рамках расследования убийства пожилой четы пенсионеров. Их нашли в собственной квартиры со следами удушения и ножевыми ранениями. Не столь давно убитые продали свою недвижимость. Деньги от сделки в квартире не найдены. Возможно, исчезнувшие миллионы и были мотивом преступления.
Тело 35-летнего полицейского с огнестрельными ранениями обнаружено на 23-м этаже 26-этажного дома. Перед этим оттуда раздалось несколько выстрелов, а рядом с покойным, — как утверждает телегам-канал «Екатеринбург с огоньком», — обнаружено четыре гильзы. Это несколько не соответствует версии «самоубийство», но следователи пока от неё не отказываются. Вторая рассматриваемая версия — убийство.
Обход квартир дома на улице Новгородцевой, в котором по некоторым данным принимал участие погибший, проходило в рамках расследования убийства пожилой четы пенсионеров. Их нашли в собственной квартиры со следами удушения и ножевыми ранениями. Не столь давно убитые продали свою недвижимость. Деньги от сделки в квартире не найдены. Возможно, исчезнувшие миллионы и были мотивом преступления.
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