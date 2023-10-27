Обвиняемого в покушении на убийство екатеринбурженки, спровоцировавшей ДТП, отправили в СИЗО

– сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«Суд, рассмотрев представленные следствием материалы, удовлетворил ходатайство следователя СК об избрании в отношении 32-летнего ранее судимого мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу»,