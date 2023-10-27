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Обвиняемого в покушении на убийство екатеринбурженки, спровоцировавшей ДТП, отправили в СИЗО
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Екатеринбурге обвиняемого в покушении на убийство местной жительницы, которой пришлось спровоцировать ДТП, чтобы спасти себе жизнь, отправили в СИЗО.
Напомним, что председатель СК России Александр Бастрыкин взял расследование данного уголовного дела под свой контроль.
«Суд, рассмотрев представленные следствием материалы, удовлетворил ходатайство следователя СК об избрании в отношении 32-летнего ранее судимого мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу»,
– сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, что председатель СК России Александр Бастрыкин взял расследование данного уголовного дела под свой контроль.
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