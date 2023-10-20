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Маньяка-рецидивиста из Екатеринбурга все-таки отправили в СИЗО
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Индустриальный суд Перми избрал отправил в СИЗО 45-летнего рецидивиста Евгения Андреева, которого в апреле этого года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга оставил за изнасилование под домашним арестом.
Напомним, что в апреле Железнодорожный суд Екатеринбурга отправил Андреева, обвиняемого в изнасиловании попутчицы в каршеринговом автомобиле на Шувакише, под домашний арест, из-под которого менее чем через месяц он сбежал. Поймали маньяка только спустя полгода после серии нападений на девушек в соседней Перми, в которых его подозревают.
Как сообщает издание 59.ru, заключить маньяка-рецидивиста под стражу настаивала прокуратура. В результате Евгению Андрееву суд назначил меру пресечения в виде одного месяца и 27 дней в СИЗО.
Напомним, что в апреле Железнодорожный суд Екатеринбурга отправил Андреева, обвиняемого в изнасиловании попутчицы в каршеринговом автомобиле на Шувакише, под домашний арест, из-под которого менее чем через месяц он сбежал. Поймали маньяка только спустя полгода после серии нападений на девушек в соседней Перми, в которых его подозревают.
Как сообщает издание 59.ru, заключить маньяка-рецидивиста под стражу настаивала прокуратура. В результате Евгению Андрееву суд назначил меру пресечения в виде одного месяца и 27 дней в СИЗО.
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