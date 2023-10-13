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Обвиняемый в изнасиловании екатеринбурженки подозревается в нападениях на девушек в Перми
Фото: МВД
Обвиняемый в зверском изнасиловании девушки в Екатеринбурге и отправленный судьей Железнодорожного районного суда под домашний арест подозревается в нападениях на девушек в Перми.
Рецидивист, который пять часов насиловал 22-летнюю екатеринбурженку в каршеринговом автомобиле, теперь находится в розыске по новым случаям нападения на девушек. Уже в Перми.
Сегодня полиция в Перми заявила о розыске уроженца Свердловской области, который нападает (или пока «подозревается» в нападении) на молодых девушек. Им оказался Евгений Андреев, уже судимый за изнасилование ранее, и обвиняемый в еще одном зверском изнасиловании в этом году. Однако Железнодорожный суд Екатеринбурга в апреле отправил Евгения Андреева под домашний арест, несмотря на отбытый ранее срок за изнасилование.
Пермские СМИ указывали, что подозреваемый в нападениях на девушек в Перми приставлял к горлу минимум одной нож, другую также угрожал убить. Полиция пишет о розыске после того, как сразу несколько девушек, подвергшихся нападению, опознали Андреева по фото. Однако в розыске насильник-рецидивист находится еще с апреля. Он сбежал через несколько дней после того, как его отправили под этот самый домашний арест.
Источники «Вечерних ведомостей» в адвокатской среде ранее рассказывали, что Андреев проходит сразу по нескольким действующим уголовным делам свидетелем обвинения, что может объяснять благосклонность екатеринбургской полиции и суда к домашнему аресту насильника-рецидивиста. Побег Андреева был крайне странным – он сбежал, будучи в браслете для отслеживания. Тогда сразу несколько источников нашего издания высказывали предположения, что ему могли просто дать уйти, однако официального подтверждения этой версии, естественно, не было.
Рецидивист, который пять часов насиловал 22-летнюю екатеринбурженку в каршеринговом автомобиле, теперь находится в розыске по новым случаям нападения на девушек. Уже в Перми.
Фото: МВД
Сегодня полиция в Перми заявила о розыске уроженца Свердловской области, который нападает (или пока «подозревается» в нападении) на молодых девушек. Им оказался Евгений Андреев, уже судимый за изнасилование ранее, и обвиняемый в еще одном зверском изнасиловании в этом году. Однако Железнодорожный суд Екатеринбурга в апреле отправил Евгения Андреева под домашний арест, несмотря на отбытый ранее срок за изнасилование.
Пермские СМИ указывали, что подозреваемый в нападениях на девушек в Перми приставлял к горлу минимум одной нож, другую также угрожал убить. Полиция пишет о розыске после того, как сразу несколько девушек, подвергшихся нападению, опознали Андреева по фото. Однако в розыске насильник-рецидивист находится еще с апреля. Он сбежал через несколько дней после того, как его отправили под этот самый домашний арест.
Источники «Вечерних ведомостей» в адвокатской среде ранее рассказывали, что Андреев проходит сразу по нескольким действующим уголовным делам свидетелем обвинения, что может объяснять благосклонность екатеринбургской полиции и суда к домашнему аресту насильника-рецидивиста. Побег Андреева был крайне странным – он сбежал, будучи в браслете для отслеживания. Тогда сразу несколько источников нашего издания высказывали предположения, что ему могли просто дать уйти, однако официального подтверждения этой версии, естественно, не было.
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