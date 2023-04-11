Рецидивист пять часов насиловал екатеринбурженку в каршеринговом автомобиле





– рассказал собеседник издания. «Не меньше пяти часов насиловал по-всякому. В перерывах употреблял какую-то наркоту. Затем довез до дому. Она тут же пошла в полицию. Нападавшего быстро поймали, но он поначалу отрицал свою вину. Утверждал, что все добровольно было»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Рецидивиста из Полевского обвинили в изнасиловании 22-летней екатеринбурженки. Он предложил подвезти девушку на каршеринговом автомобиле 13 апреля, а потом набросился на нее, раздел, связал одеждой и надругался. Возбуждено уголовное дело, обвиняемого отправили под домашний арест.Как пишет E1.RU со ссылкой на друга потерпевшей, девушка хотела уехать с Шувакиша на Сортировку и, на свою беду, согласилась на предложение 45-летнего мужчины подвезти ее. Он остановился в безлюдном месте, раздел девушку и связал ее же лосинами.По словам друга потерпевшей, нападавший ранее был уже судим за убийство.Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование) и части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В пресс-службе Железнодорожного районного суда Екатеринбурга сообщили, что в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В СУ СКР по Свердловской области добавили, что в рамках расследования устанавливаются все обстоятельства случившегося, осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы. В УМВД по Екатеринбургу отметили, что задержанным является неоднократно судимый мужчина 1978 года рождения.