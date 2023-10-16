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В Камышловском районе ищут обидчиков Бэмби
Стоп-кадр видео ОТВ / www.obltv.ru
Набег браконьеров случился на деревню Котюрова Камышловского района Свердловской области. Самих незаконных охотников не поймали, но нашли брошенные трофеи.
Браконьеры наведались в леса близ Котюрова в ночь на выходные, — сообщает интернет-ресурс «Ural-Mash». Они успели убить двух самок косуль и фермерскую овцу. Добычу они бросили вместе с мотоциклом причудливой окраски, на котором приехали на свои нелегальные пострелушки (охота в той местности запрещена). Есть большая вероятность, что именно по этому транспорту удастся найти убийц животных.
Есть большое опасение, что жертвой браконьеров стал и косулёнок Бемби. Его совсем малышом нашёл в лесу местный фермер Владимир Зайцев. Вместе с семьёй он выходил осиротевшее животное, но в неволе держать не стал. Бемби жил при ферме, но свободно уходил в лес и самостоятельно. После браконьерского набега найти его не могут. Вполне может быть, что именно за ним злодеи нагрянули в Котюрова, ведь буквально накануне на телеканале ОТВ вышел сюжет про чудесное спасение лесного животного.
Обнадёживает то, что Бемби нет среди остальных браконьерских трофеев. И пока егеря вместе с полицией ищут охотников-нелегалов, Зайцевы разыскивают ставшего одним из членов семьи косулёнка.
Браконьеры наведались в леса близ Котюрова в ночь на выходные, — сообщает интернет-ресурс «Ural-Mash». Они успели убить двух самок косуль и фермерскую овцу. Добычу они бросили вместе с мотоциклом причудливой окраски, на котором приехали на свои нелегальные пострелушки (охота в той местности запрещена). Есть большая вероятность, что именно по этому транспорту удастся найти убийц животных.
Есть большое опасение, что жертвой браконьеров стал и косулёнок Бемби. Его совсем малышом нашёл в лесу местный фермер Владимир Зайцев. Вместе с семьёй он выходил осиротевшее животное, но в неволе держать не стал. Бемби жил при ферме, но свободно уходил в лес и самостоятельно. После браконьерского набега найти его не могут. Вполне может быть, что именно за ним злодеи нагрянули в Котюрова, ведь буквально накануне на телеканале ОТВ вышел сюжет про чудесное спасение лесного животного.
Обнадёживает то, что Бемби нет среди остальных браконьерских трофеев. И пока егеря вместе с полицией ищут охотников-нелегалов, Зайцевы разыскивают ставшего одним из членов семьи косулёнка.
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