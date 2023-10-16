Отцеубийцу из сысерсткого посёлка взяли под стражу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Пожилой мужчина был убит на прошлой неделе в одном из посёлков Сысертского района Свердловской области. Убийцей его стал родной сын, который забил родителя лопатой.Отцеубийство произошло в прошлую среду 11 октября. Конфликт поколений закончился тем, что сын схватил лопату и ударил ею батю несколько раз по голове, туловищу и конечностям. Тем самым он нанёс отцу травмы, оказавшиеся не совместимыми с жизнью.Сегодня стало известно, что 26-летнего убийцу из сысертского посёлка по решению суда заключили под стражу в качестве досудебной меры пресечения. Так он не сможет ни попытаться бежать, ни чинить препятствия следствию, которое находится в самом разгаре. После уточнения всех обстоятельств преступления, проведения судебных экспертиз и подготовки доказательной базы будет назначена дата процесса над молодым человеком. Судить его будут по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»).