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«Неосторожному» убийце из Берёзовского вынесли приговор
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Закончился суд над березовчанином, который так сильно избил своего знакомого, что тот скончался. «Случайного» убийцу наказали лишением свободы и выплатой крупной компенсации.
Преступление, за которое судили кладовщика из города Берёзовского, было совершено 18 февраля текущего года. Как позже удалось установить следователям, обвиняемый и его жертва вместе с другими знакомыми находились в одной из берёзовских квартир. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой кладовщик начал избивать своего оппонента руками и ногами. В пылу он так переусердствовал, что избитого пришлось доставлять в больницу, где он и скончался от полученных побоев.
Наведавшиеся в злополучную квартиру полицейские убийцу вычислили по обуви — на его ботинках темнели подозрительные пятна, оказавшиеся застывшей кровью. Как поясняет руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сам обвиняемый не смог пояснить ничего внятного по этому поводу, но следственно-оперативные мероприятия позволили изобличить его в совершении преступления.
Судили 41-летнего мужчину по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. К тому же он должен возместить моральный вред родственникам избитого им до смерти человека, выплатив им 300 тысяч рублей.
Преступление, за которое судили кладовщика из города Берёзовского, было совершено 18 февраля текущего года. Как позже удалось установить следователям, обвиняемый и его жертва вместе с другими знакомыми находились в одной из берёзовских квартир. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой кладовщик начал избивать своего оппонента руками и ногами. В пылу он так переусердствовал, что избитого пришлось доставлять в больницу, где он и скончался от полученных побоев.
Наведавшиеся в злополучную квартиру полицейские убийцу вычислили по обуви — на его ботинках темнели подозрительные пятна, оказавшиеся застывшей кровью. Как поясняет руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сам обвиняемый не смог пояснить ничего внятного по этому поводу, но следственно-оперативные мероприятия позволили изобличить его в совершении преступления.
Судили 41-летнего мужчину по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. К тому же он должен возместить моральный вред родственникам избитого им до смерти человека, выплатив им 300 тысяч рублей.
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Двух жителей Дегтярска осудили за избиение до смерти мужчины
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