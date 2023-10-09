«Неосторожному» убийце из Берёзовского вынесли приговор

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Закончился суд над березовчанином, который так сильно избил своего знакомого, что тот скончался. «Случайного» убийцу наказали лишением свободы и выплатой крупной компенсации.Преступление, за которое судили кладовщика из города Берёзовского, было совершено 18 февраля текущего года. Как позже удалось установить следователям, обвиняемый и его жертва вместе с другими знакомыми находились в одной из берёзовских квартир. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой кладовщик начал избивать своего оппонента руками и ногами. В пылу он так переусердствовал, что избитого пришлось доставлять в больницу, где он и скончался от полученных побоев.Наведавшиеся в злополучную квартиру полицейские убийцу вычислили по обуви — на его ботинках темнели подозрительные пятна, оказавшиеся застывшей кровью. Как поясняет руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сам обвиняемый не смог пояснить ничего внятного по этому поводу, но следственно-оперативные мероприятия позволили изобличить его в совершении преступления.Судили 41-летнего мужчину по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. К тому же он должен возместить моральный вред родственникам избитого им до смерти человека, выплатив им 300 тысяч рублей.