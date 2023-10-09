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Трое свердловчан избили инвалида ради денег на выпивку
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Трое жителей села Туринская Слобода избили инвалида, украли у него семь тысяч рублей и даже паспорт. Сегодня злоумышленникам вынесли приговор.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что ночью 30 марта осужденные договорились напасть на мужчину, инвалида 2 группы, проживающего в одном из частных домов, ради получения денег на выпивку. Злоумышленники выломили дверь в доме потерпевшего, взяли там деревянную доску, кочергу и топор и стали ими избивать потерпевшего, причинив ему легкий вред здоровью.
После этого мужчины похитили деньги, ценные вещи и даже паспорт потерпевшего. Общий ущерб составил семь тысяч рублей.
Туринский районный суд назначил одному злоумышленнику – 8 лет 7 месяцев лишения свободы, второму – 7 лет 1 месяц, а третьему – 8 лет 1 месяц. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что ночью 30 марта осужденные договорились напасть на мужчину, инвалида 2 группы, проживающего в одном из частных домов, ради получения денег на выпивку. Злоумышленники выломили дверь в доме потерпевшего, взяли там деревянную доску, кочергу и топор и стали ими избивать потерпевшего, причинив ему легкий вред здоровью.
После этого мужчины похитили деньги, ценные вещи и даже паспорт потерпевшего. Общий ущерб составил семь тысяч рублей.
Туринский районный суд назначил одному злоумышленнику – 8 лет 7 месяцев лишения свободы, второму – 7 лет 1 месяц, а третьему – 8 лет 1 месяц. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
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