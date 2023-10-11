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В Нижнем Тагиле разыскивают угонщиков у пермяков иномарки
Стоп-кадр видео от МУ МВД России «Нижнетагильское»
В розыске находятся мужчина и женщина, которые подозреваются в угоне автомобиля «Ford Focus» от нижнетагильского кладбища. Преступление было совершено во вторник, 10 октября, примерно в 13:30.
Угнанный автомобиль принадлежит гостям из Пермского края. Они проезжали по территории Нижнего Тагила, когда один из них почувствовал недомогание. Пермяки остановили машину и вышли подышать свежим воздухом. Автоворы воспользовались тем, что в замке зажигания «Форда» остались ключи.
Записи с камер видеонаблюдений позволили полицейским установить примерное направление, выбранное угонщиками. Те покинули территорию города и направились в посёлок Евстюниха. Там они бросили иномарку на улице Городской. И хоть машину удалось вернуть владельцам, уголовного дела это не отменяет.
Подозреваемый угонщик — худощавый мужчина, которому на вид лет 35-40. На нём была синяя куртка с капюшоном. Примерный рост подозреваемого — 175 сантиметров. Его спутнице примерно столько же лет. На ней было тёмное пальто и белая шапка. При ней была чёрная женская сумка. Полиция просит всех, кто обладает информацией о преступниках, связаться с дежурной частью ОП №16 по телефону (3435)97-64-02 или позвонить по номеру 02.
Угнанный автомобиль принадлежит гостям из Пермского края. Они проезжали по территории Нижнего Тагила, когда один из них почувствовал недомогание. Пермяки остановили машину и вышли подышать свежим воздухом. Автоворы воспользовались тем, что в замке зажигания «Форда» остались ключи.
Записи с камер видеонаблюдений позволили полицейским установить примерное направление, выбранное угонщиками. Те покинули территорию города и направились в посёлок Евстюниха. Там они бросили иномарку на улице Городской. И хоть машину удалось вернуть владельцам, уголовного дела это не отменяет.
Подозреваемый угонщик — худощавый мужчина, которому на вид лет 35-40. На нём была синяя куртка с капюшоном. Примерный рост подозреваемого — 175 сантиметров. Его спутнице примерно столько же лет. На ней было тёмное пальто и белая шапка. При ней была чёрная женская сумка. Полиция просит всех, кто обладает информацией о преступниках, связаться с дежурной частью ОП №16 по телефону (3435)97-64-02 или позвонить по номеру 02.
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