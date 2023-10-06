Екатеринбургская полиция изъяла пистолет, из которого выстрелили в школьника

– сказал Валерий Горелых.

«Эта история, на мой взгляд, как для родителей, так и для педагогов должна стать поучительной. Лишь чудом никто из участников не получил в ходе драки тяжких увечий и не погиб. Очевидно, что семьям и учителям правовым воспитанием молодежи необходимо заниматься систематически, а не только тогда, когда, как говорится, гром не грянет»,