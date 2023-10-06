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Екатеринбургская полиция изъяла пистолет, из которого выстрелили в школьника
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сотрудники екатеринбургской полиции изъяли пневматический пистолет, из которого могли выстрелить в пострадавшего школьника. Также сообщается, что удалось установить восемь участников конфликта. Они все несовершеннолетние.
Сейчас правоохранители продолжают устанавливать детали конфликта, который случился между подростками. Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, специалисты уже проанализировали записи с уличных камер, опросили очевидцев и родителей подростков, которые участвовали в конфликте. Также из территориального ОВД в городскую комиссию по делам несовершеннолетних направили информацию для принятия мер реагирования.
Валерий Горелых также отметил, что представители полиции с целью профилактики подобных инцидентов уже посетили местные школы, чтобы рассказать учащимся об этой ситуации и объяснить, какая ответственность предусмотрена за подобные действия.
Напомним, что в Екатеринбурге подростки избили 14-летнего школьника, который отказался покупать у них вейпы. По факту произошедшего глава СК России поручил возбудить уголовное дело.
Сейчас правоохранители продолжают устанавливать детали конфликта, который случился между подростками. Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, специалисты уже проанализировали записи с уличных камер, опросили очевидцев и родителей подростков, которые участвовали в конфликте. Также из территориального ОВД в городскую комиссию по делам несовершеннолетних направили информацию для принятия мер реагирования.
Валерий Горелых также отметил, что представители полиции с целью профилактики подобных инцидентов уже посетили местные школы, чтобы рассказать учащимся об этой ситуации и объяснить, какая ответственность предусмотрена за подобные действия.
«Эта история, на мой взгляд, как для родителей, так и для педагогов должна стать поучительной. Лишь чудом никто из участников не получил в ходе драки тяжких увечий и не погиб. Очевидно, что семьям и учителям правовым воспитанием молодежи необходимо заниматься систематически, а не только тогда, когда, как говорится, гром не грянет»,
– сказал Валерий Горелых.
Напомним, что в Екатеринбурге подростки избили 14-летнего школьника, который отказался покупать у них вейпы. По факту произошедшего глава СК России поручил возбудить уголовное дело.
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