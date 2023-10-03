Толпа подростков избила в Екатеринбурге школьника и выстрелила в него из пневмата

– сообщили «Вечерним ведомостям» в УМВД по Екатеринбургу.

«В настоящее время по факту инцидента сотрудниками отдела полиции №9 Верх-Исетского района проводится проверка. Полицейские установили и задержали двух несовершеннолетних 2008 и 2005 годов рождения, причастных к нападению на пострадавших. Личности остальных участников конфликта устанавливаются. В результате противоправных действий серьезных травм пострадавшие не получили, госпитализация им не понадобилась. По результатам разбирательства полиция примет обоснованное процессуальное решение»,