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Толпа подростков избила в Екатеринбурге школьника и выстрелила в него из пневмата
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге толпа подростков избила 14-летнего школьника, который отказался покупать у них вейпы. Мальчику выстрелили в голову из пневматического оружия, сообщает телеграм-канал Shot.
По данным телеграм-канала, два 14-летних мальчика стояли на автобусной остановке. К ним подошли двое парней и предложили купить электронные сигареты. Школьники отказались, но подростки настойчиво пытались продать товар. Один из мальчиков тогда распылил содержимое газового баллончика для самозащиты.
Когда школьники пошли в сторону дома, на них резко выбежала толпа подростков – около 13-15 человек. Одна часть хулиганов погналась за одним мальчиком, другая – била его друга ногами по голове и телу. По данным Shot, в школьника даже выстрелили из пневматики.
После драки пострадавший обратился к врачам. Сообщается, что у него извлекли из головы пневматическую пулю. Также у мальчика диагностировали множественные ссадины и ушибленные раны. Его другу удалось сбежать.
По данным телеграм-канала, два 14-летних мальчика стояли на автобусной остановке. К ним подошли двое парней и предложили купить электронные сигареты. Школьники отказались, но подростки настойчиво пытались продать товар. Один из мальчиков тогда распылил содержимое газового баллончика для самозащиты.
Когда школьники пошли в сторону дома, на них резко выбежала толпа подростков – около 13-15 человек. Одна часть хулиганов погналась за одним мальчиком, другая – била его друга ногами по голове и телу. По данным Shot, в школьника даже выстрелили из пневматики.
После драки пострадавший обратился к врачам. Сообщается, что у него извлекли из головы пневматическую пулю. Также у мальчика диагностировали множественные ссадины и ушибленные раны. Его другу удалось сбежать.
«В настоящее время по факту инцидента сотрудниками отдела полиции №9 Верх-Исетского района проводится проверка. Полицейские установили и задержали двух несовершеннолетних 2008 и 2005 годов рождения, причастных к нападению на пострадавших. Личности остальных участников конфликта устанавливаются. В результате противоправных действий серьезных травм пострадавшие не получили, госпитализация им не понадобилась. По результатам разбирательства полиция примет обоснованное процессуальное решение»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в УМВД по Екатеринбургу.
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