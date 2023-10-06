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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту избиения школьника в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту избиения 14-летнего школьника в Екатеринбурге толпой подростков. Ситуацию председатель СК взял под свой контроль.
Напомним, что двух 14-летних школьников подкараулила толпа подростков из 13-15 человек. Одному из ребят удалось сбежать, а второго серьезно избили. По некоторым данным, в голову пострадавшего также выстрелили из пневматики.
«Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской возбудить уголовное дело и представить доклад»,
– говорится в сообщении пресс-службы Следкома.
Напомним, что двух 14-летних школьников подкараулила толпа подростков из 13-15 человек. Одному из ребят удалось сбежать, а второго серьезно избили. По некоторым данным, в голову пострадавшего также выстрелили из пневматики.
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