Возрастное ограничение 18+
В Каменске-Уральском в суд направили дело об организации незаконной миграции
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском перед судом предстанут две уроженки ближнего зарубежья и два местных жителя. Они обвиняются в организации незаконной миграции.
По версии следствия, с октября 2021 года по февраль 2022 года трое женщин и мужчина подыскивали иностранцев для последующей легализации их пребывания в России. Таким «клиентам» они за деньги помогали заключать фиктивные браки с россиянами, не осведомленными о намерениях преступной группы. Так иностранцы получали разрешения на временное проживание в России.
Всего было легализовано пребывание в стране трех иностранных граждан.
В прокуратуре Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что решениями Красногорского районного суда Каменска-Уральского фиктивные браки признаны недействительными.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.
По версии следствия, с октября 2021 года по февраль 2022 года трое женщин и мужчина подыскивали иностранцев для последующей легализации их пребывания в России. Таким «клиентам» они за деньги помогали заключать фиктивные браки с россиянами, не осведомленными о намерениях преступной группы. Так иностранцы получали разрешения на временное проживание в России.
Всего было легализовано пребывание в стране трех иностранных граждан.
В прокуратуре Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что решениями Красногорского районного суда Каменска-Уральского фиктивные браки признаны недействительными.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Экс-полицейского в Нижнем Тагиле будут судить за мошенническое хищение 150 тысяч рублей
02 октября 2023
02 октября 2023