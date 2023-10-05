В Каменске-Уральском в суд направили дело об организации незаконной миграции

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском перед судом предстанут две уроженки ближнего зарубежья и два местных жителя. Они обвиняются в организации незаконной миграции.По версии следствия, с октября 2021 года по февраль 2022 года трое женщин и мужчина подыскивали иностранцев для последующей легализации их пребывания в России. Таким «клиентам» они за деньги помогали заключать фиктивные браки с россиянами, не осведомленными о намерениях преступной группы. Так иностранцы получали разрешения на временное проживание в России.Всего было легализовано пребывание в стране трех иностранных граждан.В прокуратуре Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что решениями Красногорского районного суда Каменска-Уральского фиктивные браки признаны недействительными.Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.