Наказание настигло убийцу женщин из Каменска-Уральского спустя годы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском прошёл суд над человеком, который в начале «нулевых» убил пятерых молодых женщин. Преступника удалось поймать, пусть и через много лет, благодаря ДНК.Первое убийство Михаил Незнамов совершил в апреле 2000 года. Его жертвой стала 17-летняя девушка, против которой он совершил акт сексуального насилия. Чтобы скрыть это преступление, уралец совершил ещё более тяжкое, лишив несчастную жизни, задушив предметом её одежды. Это вызвало у него вкус к убийствам, и следующее Незнамов совершил в мае того же года.Всего за Незнамовым, который работал в Каменске-Уральском слесарем, числится пять молодых женщин, старшей из которых было всего 29 лет. Каждую из них он убивал путём удушения, используя в качестве удавки шарфики или платки самих жертв. В некоторых случаях он пускал в ход собачий поводок, который носил с собой специально для этой цели. Одинаковый «почерк» помог впоследствии связать воедино все пять преступлений и доказать вину Незнамова. А найти убийцу — пусть и спустя годы — позволила молекулярно-генетическая экспертиза и изучение ДНК-профиля, который был обнаружен на теле у одной из задушенных женщин. По нему и вышли на ранее судимого за иной вид преступлений мужчину.Судили Незнамова, которому сейчас 44 года, в Красногорском районном суде города Каменска-Уральского. Судья приговорил душегуба к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.