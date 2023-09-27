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Экс-полицейского в Нижнем Тагиле будут судить за мошенническое хищение 150 тысяч рублей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле перед судом предстанет бывший сотрудник полиции. Он обвиняется в мошенническом хищении у задержанного 150 тысяч рублей.
По версии следствия, в Нижнем Тагиле вечером 18 мая задержали мужчину, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №17 в служебном кабинете, где проводился личный досмотр, увидел у задержанного пятитысячные купюры.
После этого полицейский заявил задержанному, что у него якобы есть доказательства того, что мужчина причастен к покушению на незаконный сбыт наркотиков. Так обвиняемый убедил задержанного, что за 150 тысяч рублей можно возбудить уголовное дело по менее тяжкой статье УК РФ. Задержанный согласился с таким предложением и передал ему требуемую сумму.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» сообщили, что уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила. Экс-полицейскому грозит до шести лет лишения свободы.
По версии следствия, в Нижнем Тагиле вечером 18 мая задержали мужчину, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №17 в служебном кабинете, где проводился личный досмотр, увидел у задержанного пятитысячные купюры.
После этого полицейский заявил задержанному, что у него якобы есть доказательства того, что мужчина причастен к покушению на незаконный сбыт наркотиков. Так обвиняемый убедил задержанного, что за 150 тысяч рублей можно возбудить уголовное дело по менее тяжкой статье УК РФ. Задержанный согласился с таким предложением и передал ему требуемую сумму.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» сообщили, что уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила. Экс-полицейскому грозит до шести лет лишения свободы.
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