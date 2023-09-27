Экс-полицейского в Нижнем Тагиле будут судить за мошенническое хищение 150 тысяч рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет бывший сотрудник полиции. Он обвиняется в мошенническом хищении у задержанного 150 тысяч рублей.По версии следствия, в Нижнем Тагиле вечером 18 мая задержали мужчину, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №17 в служебном кабинете, где проводился личный досмотр, увидел у задержанного пятитысячные купюры.После этого полицейский заявил задержанному, что у него якобы есть доказательства того, что мужчина причастен к покушению на незаконный сбыт наркотиков. Так обвиняемый убедил задержанного, что за 150 тысяч рублей можно возбудить уголовное дело по менее тяжкой статье УК РФ. Задержанный согласился с таким предложением и передал ему требуемую сумму.В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» сообщили, что уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила. Экс-полицейскому грозит до шести лет лишения свободы.