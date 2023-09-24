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В ночном Екатеринбурге ограбили «Магнит»
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Минувшей ночью в один из магазинов сети «Магнит» наведались посетители. В этом не было бы ничего необычного, если бы не два нюанса. Данный магазин не работает в круглосуточном режиме. А посетители за взятый товар вовсе не собирались расплачиваться.
Ограбление магазина «Магнит» на улице Советской в Екатеринбурге произошло ночью. По свидетельству очевидцев, преступников было трое, каждый из них — по классике — одет в чёрное. Чтобы проникнуть в запертое торговое помещение, они разбили окна.
По сведению телеграм-канала «ЧП Екатеринбург» через 10 минут после появления грабителей к магазину подъехала группа быстрого реагирования. Но этого времени преступникам хватило на то, чтобы обчистить некоторые полки и скрыться.
О том, какого размера ущерб нанесли магазину визитёры, пока неизвестно. Преступную троицу разыскивают сотрудники отдела полиции Кировского района. В частности, они изучают видео с камер наблюдений, установленных в торговой точке.
Ограбление магазина «Магнит» на улице Советской в Екатеринбурге произошло ночью. По свидетельству очевидцев, преступников было трое, каждый из них — по классике — одет в чёрное. Чтобы проникнуть в запертое торговое помещение, они разбили окна.
По сведению телеграм-канала «ЧП Екатеринбург» через 10 минут после появления грабителей к магазину подъехала группа быстрого реагирования. Но этого времени преступникам хватило на то, чтобы обчистить некоторые полки и скрыться.
О том, какого размера ущерб нанесли магазину визитёры, пока неизвестно. Преступную троицу разыскивают сотрудники отдела полиции Кировского района. В частности, они изучают видео с камер наблюдений, установленных в торговой точке.
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