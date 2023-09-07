Екатеринбуржцу вынесли приговор за похищение бывшей девушки





– отметили в прокуратуре. «По заключению эксперта, потерпевшей нанесены телесные повреждения, квалифицируемые как ушиб головного мозга легкой степени тяжести»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор директору компании по переработке лома Дмитрию Трапезникову. Он похитил бывшую девушку и избил ее.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, Трапезников на фоне ревности 22 июля 2021 года дождался бывшую девушку у салона красоты и ударил ее ногой по лицу и кулаком по затылку. Затем он схватил девушку, поместил на переднее сиденье своего автомобиля, заблокировал двери и поехал в коттеджный поселок до дома, где они раньше жили.В СУ СКР по Свердловской области добавили, что мужчина удерживал девушку на протяжении суток. С информацией об исчезновении екатеринбурженки в полицию обратились родственники гражданки. Потерпевшую освободили сотрудники полиции на следующий день, 23 июля, и задержали подозреваемого.В пресс-службе свердловского главка МВД сообщили, что при осмотре машины мужчины были обнаружены и изъяты крупная сумма денег, банковских карт, печати коммерческих предприятий, а также два зарегистрированных пистолета МР-30 и Гроза-02 со снаряжёнными магазинами.Потерпевшая рассказала, что в день похищения обвиняемый заявил ей, чтобы она собирала вещи для совместной поездки в Крым. Девушка ответила на это отказом, что еще больше разозлило мужчину.Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Дмитрию Трапезникову восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 40 тысяч рублей в доход государства.