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В Екатеринбурге пьяный мужчина, представившийся офицером, угрожал парню пистолетом
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге пьяный мужчина, представившийся офицером, угрожал молодому человеку пистолетом. Инцидент произошел 11 сентября в подъезде дома на улице Папанина, 15.
Как сообщает телеграм-канал «СВЕТ-Екатеринбург», мужчина приставал к парню с вопросом «Ты негр или русский?». Когда молодой человек ответил «Вам какое дело?», мужчина догнал его и стал распускать руки.
Молодой человек добавил, что является евреем по национальности, а внимание, скорее всего, привлек своими длинными кудрявыми волосами.
Пострадавший написал заявление в ОП №9. Один из полицейских, по его словам, в частной беседе посоветовал ему сменить квартиру в целях его же безопасности.
В самой полиции заявили, что мужчина при задержании был пьян, поэтому его направили в вытрезвитель.
Напомним, что в начале августа в Каменске-Уральском два нетрезвых молодых человека напали на девушку из-за того, что та «похожа на еврейку и волосы голубые». Позже выяснилось, что один из них подписан на ультраправые паблики и имеет нацистскую татуировку. Спустя две недели в Екатеринбурге парень, администрировавший паблик с татуировками со свастикой, зарезал в драке аспиранта из Африки. По словам очевидцев, между ним и аспирантом возникла неприязнь на расовой почве.
Как сообщает телеграм-канал «СВЕТ-Екатеринбург», мужчина приставал к парню с вопросом «Ты негр или русский?». Когда молодой человек ответил «Вам какое дело?», мужчина догнал его и стал распускать руки.
«Спрашивает, откуда я, что здесь делаю. Говорит, чтобы езжал к себе, чтобы он меня больше в подъезде не видел. Сказал, что приехал с СВО, офицер, показал кобуру с пистолетом. Потом заявил, что я гибель земли уральской. Я свёл диалог на нет, типа, да, уеду, не переживайте и вызвал полицию»,
– рассказал каналу парень.
Молодой человек добавил, что является евреем по национальности, а внимание, скорее всего, привлек своими длинными кудрявыми волосами.
Пострадавший написал заявление в ОП №9. Один из полицейских, по его словам, в частной беседе посоветовал ему сменить квартиру в целях его же безопасности.
В самой полиции заявили, что мужчина при задержании был пьян, поэтому его направили в вытрезвитель.
«Сотрудники полиции доставили в территориальный ОВД 49-летнего гражданина с признаками сильного опьянения. Доставленный задержан в административном порядке и будет опрошен после вытрезвления. Его личность устанавливается. Молодой человек, сообщивший о противоправных действиях задержанного, подал заявление. По нему будет проведено разбирательство и принято соответствующее решение»,
– сообщили в пресс-службе городского УМВД.
Напомним, что в начале августа в Каменске-Уральском два нетрезвых молодых человека напали на девушку из-за того, что та «похожа на еврейку и волосы голубые». Позже выяснилось, что один из них подписан на ультраправые паблики и имеет нацистскую татуировку. Спустя две недели в Екатеринбурге парень, администрировавший паблик с татуировками со свастикой, зарезал в драке аспиранта из Африки. По словам очевидцев, между ним и аспирантом возникла неприязнь на расовой почве.
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