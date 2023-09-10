В Екатеринбурге пьяный мужчина, представившийся офицером, угрожал парню пистолетом

– рассказал каналу парень.

«Спрашивает, откуда я, что здесь делаю. Говорит, чтобы езжал к себе, чтобы он меня больше в подъезде не видел. Сказал, что приехал с СВО, офицер, показал кобуру с пистолетом. Потом заявил, что я гибель земли уральской. Я свёл диалог на нет, типа, да, уеду, не переживайте и вызвал полицию»,