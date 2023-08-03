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Мужчин, напавших на девушку в Каменске-Уральском из-за цвета волос, арестовали

13.26 Вторник, 8 августа 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Двух мужчин, топивших девушку с голубыми волосами в фонтане в Каменске-Уральском, арестовали на два месяца.

Напомним, что 2 августа в Каменске-Уральском двое мужчин напали на 18-летнюю девушку. Им не понравился цвет ее волос. Сначала нападавшие избили девушку, а потом отволокли к фонтану и начали там топить.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил, что фигуранты содержатся под стражей в СИЗО Екатеринбурга. Подразделением дознания ОП №23 Каменска-Уральского дополнительно возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 116.1 УК РФ (Побои) и части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством).

Ранее «Вечерние ведомости» выяснили, что у одного из нападавших имеется нацистская татуировка.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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16:22 На станции ВИЗ в Екатеринбурге построили новый пешеходный мост
15:59 Присяжные в Екатеринбурге единогласно вынесли оправдательный вердикт по делу об убийстве бизнесмена Зубакина
15:23 После обрушения трубы на заводе в Краснотурьинске возбуждено уголовное дело
14:55 Крупную партию незаконных гаджетов нашли в одном из магазинов Екатеринбурга
14:22 За выходные в Екатеринбурге задержали 14 водителей без прав
13:51 В Первоуральске вынесли приговор виновнику смертельного ДТП
13:26 Мужчин, напавших на девушку в Каменске-Уральском из-за цвета волос, арестовали
12:54 Звание Почетного гражданина города присвоили четырем екатеринбуржцам
12:20 В Екатеринбурге запретят парковку на улице Бебеля
11:58 Под Екатеринбургом ищут пропавшую женщину с пятилетней дочкой
11:25 Один лесной пожар действует в Свердловской области
10:53 В Сысертском районе водитель снегоболотохода без прав погиб в ДТП
10:21 За неделю клещи покусали 221 свердловчанина
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09:24 В Екатеринбурге легковушка насмерть сбила пешехода
21:22 Оказавшийся под завалами в Краснотурьинске альпинист погиб
20:43 День рождения башни на Плотинке отпразднуют воскресным фестивалем
20:05 Прокуратура проверяет инцидент с обрушением трубы в Краснотурьинске
19:49 В парке Маяковского в Екатеринбурге поставили уличный спектакль
19:02 В Екатеринбурге прокурор прочитала подсудимому и присяжным обвинительное стихотворение
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