Возрастное ограничение 18+
Мужчин, напавших на девушку в Каменске-Уральском из-за цвета волос, арестовали
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Двух мужчин, топивших девушку с голубыми волосами в фонтане в Каменске-Уральском, арестовали на два месяца.
Напомним, что 2 августа в Каменске-Уральском двое мужчин напали на 18-летнюю девушку. Им не понравился цвет ее волос. Сначала нападавшие избили девушку, а потом отволокли к фонтану и начали там топить.
Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил, что фигуранты содержатся под стражей в СИЗО Екатеринбурга. Подразделением дознания ОП №23 Каменска-Уральского дополнительно возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 116.1 УК РФ (Побои) и части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством).
Ранее «Вечерние ведомости» выяснили, что у одного из нападавших имеется нацистская татуировка.
Напомним, что 2 августа в Каменске-Уральском двое мужчин напали на 18-летнюю девушку. Им не понравился цвет ее волос. Сначала нападавшие избили девушку, а потом отволокли к фонтану и начали там топить.
Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил, что фигуранты содержатся под стражей в СИЗО Екатеринбурга. Подразделением дознания ОП №23 Каменска-Уральского дополнительно возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 116.1 УК РФ (Побои) и части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством).
Ранее «Вечерние ведомости» выяснили, что у одного из нападавших имеется нацистская татуировка.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Школьник зарезал девушку на Сортировке в Екатеринбурге
07 августа 2023
07 августа 2023