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В Екатеринбурге будут судить мужчину, застрелившего знакомого у ж/д вокзала
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в убийстве знакомого. Преступление было совершено 3 мая около железнодорожного вокзала.
Напомним, что вечером 3 мая около железнодорожного вокзала Екатеринбурга было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Оперативно был задержан подозреваемый в убийстве.
В СУ СКР по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что в тот вечер обвиняемый договорился встретиться со своим знакомым 1981 года рождения в районе вокзала. Мужчины прибыли к месту встречи на разных машинах, но общались в автомобиле обвиняемого. Во время разговора они поссорились, и злоумышленник выстрелил из пистолета в своего оппонента.
Потерпевшему было причинено ранение бедра, повлекшее массивную кровопотерю и его смерть на месте происшествия.
В пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО сообщили, что младшие оперуполномоченные уголовного розыска линейного отдела на станции Екатеринбург-Пассажирский задержали подозреваемого и постарались оказать первую доврачебную помощь потерпевшему, но, несмотря на их усилия, мужчина скончался. Подозреваемый сопротивления не оказывал.
Стрелок признал свою вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
Напомним, что вечером 3 мая около железнодорожного вокзала Екатеринбурга было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Оперативно был задержан подозреваемый в убийстве.
В СУ СКР по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что в тот вечер обвиняемый договорился встретиться со своим знакомым 1981 года рождения в районе вокзала. Мужчины прибыли к месту встречи на разных машинах, но общались в автомобиле обвиняемого. Во время разговора они поссорились, и злоумышленник выстрелил из пистолета в своего оппонента.
Потерпевшему было причинено ранение бедра, повлекшее массивную кровопотерю и его смерть на месте происшествия.
В пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО сообщили, что младшие оперуполномоченные уголовного розыска линейного отдела на станции Екатеринбург-Пассажирский задержали подозреваемого и постарались оказать первую доврачебную помощь потерпевшему, но, несмотря на их усилия, мужчина скончался. Подозреваемый сопротивления не оказывал.
Стрелок признал свою вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
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