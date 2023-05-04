В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве мужчины возле ж/д вокзала

– добавили в УТ МВД по УрФО.

«Подозреваемый сопротивления не оказал. Сотрудниками транспортной полиции было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, из которого, по предварительным данным, произведен выстрел. На место происшествия выезжали следственно-оперативные группы линейного отдела полиции и управления на транспорте МВД России по УрФО. Сотрудники полиции опросили очевидцев. Собранные материалы были переданы представителям СКР»,