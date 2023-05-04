Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве мужчины возле ж/д вокзала

12.15 Четверг, 4 мая 2023
Криминал
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Екатеринбурге задержали 50-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве мужчины возле железнодорожного вокзала. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По версии следствия, вчера вечером подозреваемый договорился со своим знакомым 1981 года рождения о встрече в районе железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Мужчины к назначенному месту прибыли на разных машинах, но общались в автомобиле подозреваемого. Во время диалога они поссорились. В ходе конфликта подозреваемый выстрелил в потерпевшего из огнестрельного оружия.

В результате мужчине было причинено ранение бедра, повлекшее массивную кровопотерю и его смерть на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении екатеринбуржцу обвинения и избрании в отношении него меры пресечения.

В управлении на транспорте МВД России по УрФО рассказали, что участие в задержании принимали младшие оперуполномоченные уголовного розыска линейного отдела на станции Екатеринбург-Пассажирский. Они задержали подозреваемого и постарались оказать первую доврачебную помощь потерпевшему, но, несмотря на их усилия, мужчина скончался.

«Подозреваемый сопротивления не оказал. Сотрудниками транспортной полиции было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, из которого, по предварительным данным, произведен выстрел. На место происшествия выезжали следственно-оперативные группы линейного отдела полиции и управления на транспорте МВД России по УрФО. Сотрудники полиции опросили очевидцев. Собранные материалы были переданы представителям СКР»,

– добавили в УТ МВД по УрФО.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге убили человека
04 мая 2023
Житель Берёзовского подозревается в убийстве фельдшера скорой помощи
26 апреля 2023
Уголовное дело возбудили на екатеринбуржца, выругавшегося на мальчика в шапке с буквой Z
25 апреля 2023
Обвиняемого в убийстве медбрата жителя Березовского заключили под стражу
27 апреля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мама воспитанника закрытой школы в Екатеринбурге заявила в СК о половом насилии над детьми

Насилие совершали над детьми после «товарищеских судов», которые проводит воспитатель
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:47 Напряжённой остаётся пожарная ситуация в Свердловской области
18:21 Екатеринбуржец с подельниками из Башкортостана похитили цветмет на 36 миллионов
17:50 Екатеринбургский космонавт провел в открытом космосе более семи часов
17:21 Турпоток в Свердловскую область вырос на 15%
16:54 Аномально жаркая погода ожидается в Свердловской области
16:37 Мужчины постригли подростка с длинными волосами в автобусе в Екатеринбурге
15:51 Дополнительные меры пожарной безопасности ввели в Нижнем Тагиле
15:23 В Белоярском районе дети, на которых напала собака, получат 45 тысяч рублей компенсации
14:54 На трассе Пермь – Екатеринбург в праздники снова ограничат движение
14:16 В свердловском природном парке «Оленьи ручьи» сгорело 20 гектаров леса
13:42 Синоптики предупредили жителей Свердловской области о смоге
13:25 Мэр пострадавшей от пожара Сосьвы подал в отставку
12:47 В Ленинском районе Екатеринбурга перекроют несколько улиц
12:15 В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве мужчины возле ж/д вокзала
11:44 Грузовой поезд насмерть сбил женщину в Первоуральске
11:10 Умер легендарный сыщик екатеринбургского уголовного розыска Анатолий Воищев
10:57 Предупреждение о сильном ветре объявили в Свердловской области
10:33 Возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге убили человека
09:51 Во дворе на улице Крестинского в Екатеринбурге водитель Lada сбил трехлетнюю девочку
09:22 Вторая половина недели в Свердловской области будет теплой
19:53 Поддельное сливочное масло из Челябинской области обнаружили свердловские сотрудники Россельхознадзора
17:52 Начался прием заявок на участие в кукольном фестивале «Петрушка Великий» в Екатеринбурге
17:24 Многоквартирный дом для погорельцев начали строить в Сосьве
16:55 Водитель Toyota Hilux сбил девочку на пешеходном переходе в Екатеринбурге
16:23 Увеличилось число природных пожаров в Свердловской области
15:52 Гособвинитель просит назначить водителю автобуса 5 лет колонии за смертельное ДТП в Лесном
Все новости Свердловской области
16:32 МЧС: на Ставрополье загорелся мазут возле завода «Евробетон»
15:55 На режиссера Беркович возбудили уголовное дело, драматург Петрийчук задержана
14:43 Жители башкирского села на сходе отправили главу в отставку и выбрали нового, в деле разбирается СК
12:59 В ОЖД заявили о задержке шести электричек из-за поджога на финляндском направлении
12:28 В семичасовой миссии на МКС приняли участие два космонавта из Свердловской области
10:49 Губернатор Воронежской области сообщил о сбитом ПВО беспилотнике
10:28 Ростовский губернатор заявил о взрыве и пожаре на Новошахтинском заводе нефтепродуктов
17:48 На Кубани задержали троих подозреваемых в убийстве мужчины и женщины на трассе
17:05 В Беларуси приговорили к восьми годам заключения экс-главреда телеграм-канала NEXTA
17:03 В Кремле заявили о попытке покушения на Путина
16:28 Сербская полиция подтвердила убийство девяти человек в школе Белграда
16:03 В Санкт-Петербурге задержали 16-летнего обвиняемого в убийстве 13-летней школьницы
15:14 В 2,5 раза снизилось количество проданного на торгах жилья
14:12 В Белграде подросток застрелил школьного охранника и ранил учеников
13:11 Росстат снизил оценку уровня бедности россиян с 10,5% до 9,8%
12:32 В Оренбурге прохожий помог девушке собрать разлетевшиеся 715 тысяч и похитил их
11:44 В Якутске на улице нашли малолетнего мальчика без одежды
11:13 На Кубани загорелся резервуар с нефтепродуктами на площади 1200 квадратных метров
18:32 В Мордовии подполковник полиции получил два года условно за разглашение гостайны
17:29 На Кубани мужчина ездил по станице в ванне на колесах, на него составили протокол
16:47 В ГД внесли законопроект, запрещающий чиновникам владеть недвижимостью в «недружественных странах»
15:59 Суд смягчил наказание для экс-мэра Владивостока, назначив 12 лет колонии вместо 16
15:07 Умер модельер Валентин Юдашкин
14:43 В Новосибирске мам детей с ОВЗ учат маршировать с «воображаемым оружием»
13:27 Mash: во Внуково при сортировке почты обнаружили мешок с четырьмя автоматами
13:00 В США более 11 000 сценаристов объявили забастовку
Все новости России и мира
18:47 Напряжённой остаётся пожарная ситуация в Свердловской области
18:21 Екатеринбуржец с подельниками из Башкортостана похитили цветмет на 36 миллионов
17:50 Екатеринбургский космонавт провел в открытом космосе более семи часов
17:21 Турпоток в Свердловскую область вырос на 15%
16:54 Аномально жаркая погода ожидается в Свердловской области
16:37 Мужчины постригли подростка с длинными волосами в автобусе в Екатеринбурге
15:51 Дополнительные меры пожарной безопасности ввели в Нижнем Тагиле
15:23 В Белоярском районе дети, на которых напала собака, получат 45 тысяч рублей компенсации
14:54 На трассе Пермь – Екатеринбург в праздники снова ограничат движение
14:16 В свердловском природном парке «Оленьи ручьи» сгорело 20 гектаров леса
13:42 Синоптики предупредили жителей Свердловской области о смоге
13:25 Мэр пострадавшей от пожара Сосьвы подал в отставку
13:17 В Прикамье определена стоимость земли
13:14 Ученые Пермского Политеха выявили наиболее экологичный способ утилизации отходов бурения в Сибири
12:47 В Ленинском районе Екатеринбурга перекроют несколько улиц
12:15 В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве мужчины возле ж/д вокзала
11:44 Грузовой поезд насмерть сбил женщину в Первоуральске
11:10 Умер легендарный сыщик екатеринбургского уголовного розыска Анатолий Воищев
10:57 Предупреждение о сильном ветре объявили в Свердловской области
10:33 Возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге убили человека
10:09 Под контролем судебных приставов в чусовском детском саду оборудованы медицинские кабинеты
09:51 Во дворе на улице Крестинского в Екатеринбурге водитель Lada сбил трехлетнюю девочку
09:22 Вторая половина недели в Свердловской области будет теплой
19:53 Поддельное сливочное масло из Челябинской области обнаружили свердловские сотрудники Россельхознадзора
17:52 Начался прием заявок на участие в кукольном фестивале «Петрушка Великий» в Екатеринбурге
17:24 Многоквартирный дом для погорельцев начали строить в Сосьве
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK