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В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве мужчины возле ж/д вокзала
Криминал
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Екатеринбурге задержали 50-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве мужчины возле железнодорожного вокзала. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
По версии следствия, вчера вечером подозреваемый договорился со своим знакомым 1981 года рождения о встрече в районе железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Мужчины к назначенному месту прибыли на разных машинах, но общались в автомобиле подозреваемого. Во время диалога они поссорились. В ходе конфликта подозреваемый выстрелил в потерпевшего из огнестрельного оружия.
В результате мужчине было причинено ранение бедра, повлекшее массивную кровопотерю и его смерть на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении екатеринбуржцу обвинения и избрании в отношении него меры пресечения.
В управлении на транспорте МВД России по УрФО рассказали, что участие в задержании принимали младшие оперуполномоченные уголовного розыска линейного отдела на станции Екатеринбург-Пассажирский. Они задержали подозреваемого и постарались оказать первую доврачебную помощь потерпевшему, но, несмотря на их усилия, мужчина скончался.
По версии следствия, вчера вечером подозреваемый договорился со своим знакомым 1981 года рождения о встрече в районе железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Мужчины к назначенному месту прибыли на разных машинах, но общались в автомобиле подозреваемого. Во время диалога они поссорились. В ходе конфликта подозреваемый выстрелил в потерпевшего из огнестрельного оружия.
В результате мужчине было причинено ранение бедра, повлекшее массивную кровопотерю и его смерть на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении екатеринбуржцу обвинения и избрании в отношении него меры пресечения.
В управлении на транспорте МВД России по УрФО рассказали, что участие в задержании принимали младшие оперуполномоченные уголовного розыска линейного отдела на станции Екатеринбург-Пассажирский. Они задержали подозреваемого и постарались оказать первую доврачебную помощь потерпевшему, но, несмотря на их усилия, мужчина скончался.
«Подозреваемый сопротивления не оказал. Сотрудниками транспортной полиции было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, из которого, по предварительным данным, произведен выстрел. На место происшествия выезжали следственно-оперативные группы линейного отдела полиции и управления на транспорте МВД России по УрФО. Сотрудники полиции опросили очевидцев. Собранные материалы были переданы представителям СКР»,
– добавили в УТ МВД по УрФО.
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