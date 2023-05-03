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Возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге убили человека
Криминал
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
В Екатеринбурге возле железнодорожного вокзала сегодня ночью обнаружили тело мужчины. Об этом сообщил читатель «Вечерних ведомостей».
Несколько СМИ написали о том, что, по предварительным данным, таксист во время конфликта с пассажиром применил оружие. Однако, по данным читателя «Вечерних ведомостей», предполагаемым стрелком был не таксист.
На месте работали сотрудники полиции, Следственного комитета и судмедэксперт.
Официальной информации от правоохранителей пока нет.
Несколько СМИ написали о том, что, по предварительным данным, таксист во время конфликта с пассажиром применил оружие. Однако, по данным читателя «Вечерних ведомостей», предполагаемым стрелком был не таксист.
«Это не таксист, они знакомы. Ехали вместе. Пуля прошла на вылет»,
– сообщает очевидец.
На месте работали сотрудники полиции, Следственного комитета и судмедэксперт.
Официальной информации от правоохранителей пока нет.
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