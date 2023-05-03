Возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге убили человека





– сообщает очевидец. «Это не таксист, они знакомы. Ехали вместе. Пуля прошла на вылет»,



Фото: читатель «Вечерних ведомостей»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге возле железнодорожного вокзала сегодня ночью обнаружили тело мужчины. Об этом сообщил читатель «Вечерних ведомостей».Несколько СМИ написали о том, что, по предварительным данным, таксист во время конфликта с пассажиром применил оружие. Однако, по данным читателя «Вечерних ведомостей», предполагаемым стрелком был не таксист.На месте работали сотрудники полиции, Следственного комитета и судмедэксперт.Официальной информации от правоохранителей пока нет.