Жителей Екатеринбурга предупредили о карманницах

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Подписчица ВК-сообщества «Уралмаш-Эльмаш.РФ» предупредила жителей Екатеринбурга о трёх карманницах, которые действуют на территории Орджоникидзевского административного района. Их она заметила на троллейбусной остановке и сама едва не стала жертвой преступления.Женщина описывает схему действий карманниц: «Орудуют на остановках и при входе в общественный транспорт! Подъезжает транспорт, одна заходит и спрашивает куда едет, у кондуктора или у людей. Я ждала что она спустится, но не спускалась. Я начала подниматься, она стоит передо мной, а сзади поднимаются две другие. Одна прижимает, другая руку в карман засовывает».В этот раз преступницам поживиться чужим имуществом не удалось. Их «жертва» подняла шум и три бесчестные дамы предпочли ретироваться.Данная история имела место на троллейбусной остановке возле площади Восстания на Уралмаше. Но вполне вероятно, что преступницы постоянно меняют место для совершения преступлений. В случае, если вы заметили подозрительных «пассажирок», явно не собирающихся никуда ехать, обращайтесь в ближайшее отделение полиции.