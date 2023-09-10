В Екатеринбурге полицейские при задержании прострелили подростку голову





– утверждает молодой человек. «Оказалось, это полицейские. Увезли в участок. Потом сказали, что обознались, и отпустили меня. Попросили не писать заявление в полицию»,





– объяснил источник издания. «Полицейские пытались задержать брата, а этот тоже побежал. Чтобы предотвратить побег, они выстрелили вверх, видимо, срикошетило. Семья у них неблагополучная»,





– заявили в полиции. «Характер его ранений сейчас устанавливают соответствующие специалисты. По данному факту в отделе полиции № 9 УМВД России по Екатеринбургу проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято обоснованное решение»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости