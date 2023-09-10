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В Екатеринбурге полицейские при задержании прострелили подростку голову
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге полицейские при задержании случайно попали 17-летнему подростку в голову – он жив. Сообщается, что правоохранители стреляли вверх, но пуля срикошетила и попала юноше в затылок. По факту случившегося проводится проверка.
Об этом сообщает портал «Е1». По словам подростка, инцидент произошел в минувшую пятницу, 8 сентября. В тот день, когда он выходил из дома, за ним погнались двое неизвестных, у одного из которых был пистолет. Он стал стрелять и попал в голову, после чего юношу поймали и показали ему корочки.
С его слов, полицейские не оказали ему первую помощь и даже не стали вызывать скорую помощь. В итоге парню пришлось добираться до больницы своими силами. Юноша уверен, что его задержали по ошибке.
Как рассказал порталу источник, близкий к силовым структурам, в тот день пострадавший выходил из дома вместе с братом, который был в розыске за грабеж. Самого подростка, как уточнили, тоже искали, но за побег из дома в Заречном, где он живет. По его данным, пострадавшего поймать правоохранителям не удалось.
В пресс-группе УМВД произошедшее подтвердили, уточнив, что парней разыскивали по подозрению в совершении грабежей и самостоятельных уходов из социального учреждения. Там также подчеркнули, что при задержании один из братьев оказал неповиновение сотрудникам полиции, вследствие чего к нему применили спецсредства. Одного из подозреваемых задержали, а второй убежал.
Об этом сообщает портал «Е1». По словам подростка, инцидент произошел в минувшую пятницу, 8 сентября. В тот день, когда он выходил из дома, за ним погнались двое неизвестных, у одного из которых был пистолет. Он стал стрелять и попал в голову, после чего юношу поймали и показали ему корочки.
«Оказалось, это полицейские. Увезли в участок. Потом сказали, что обознались, и отпустили меня. Попросили не писать заявление в полицию»,
– утверждает молодой человек.
С его слов, полицейские не оказали ему первую помощь и даже не стали вызывать скорую помощь. В итоге парню пришлось добираться до больницы своими силами. Юноша уверен, что его задержали по ошибке.
Как рассказал порталу источник, близкий к силовым структурам, в тот день пострадавший выходил из дома вместе с братом, который был в розыске за грабеж. Самого подростка, как уточнили, тоже искали, но за побег из дома в Заречном, где он живет. По его данным, пострадавшего поймать правоохранителям не удалось.
«Полицейские пытались задержать брата, а этот тоже побежал. Чтобы предотвратить побег, они выстрелили вверх, видимо, срикошетило. Семья у них неблагополучная»,
– объяснил источник издания.
В пресс-группе УМВД произошедшее подтвердили, уточнив, что парней разыскивали по подозрению в совершении грабежей и самостоятельных уходов из социального учреждения. Там также подчеркнули, что при задержании один из братьев оказал неповиновение сотрудникам полиции, вследствие чего к нему применили спецсредства. Одного из подозреваемых задержали, а второй убежал.
«Характер его ранений сейчас устанавливают соответствующие специалисты. По данному факту в отделе полиции № 9 УМВД России по Екатеринбургу проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято обоснованное решение»,
– заявили в полиции.
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