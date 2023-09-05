Экс-директора муниципального предприятия в Камышлове будут судить за растрату

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Камышлове перед судом предстанет бывший директор муниципального предприятия ЖКХ. Она обвиняется в растрате. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, директор муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Калиновского сельского поселения была привлечена к административной ответственности по части 10 статьи 9.16 КоАП РФ (нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности). Вместо того, чтобы оплатить штраф самостоятельно, она дала указание бухгалтеру оплатить его из средств предприятия.В результате действий обвиняемой муниципальному предприятию был причинен материальный ущерб в размере 30 тысяч рублей.Уголовное дело направили в Камышловский районный суд для рассмотрения по существу.