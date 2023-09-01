В Каменске-Уральском будут судить хулиганов за издевательства над девушкой из-за цвета волос





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «После этого один из обвиняемых насильно отвел девушку к фонтану, окунул ее голову в воду, кратковременно лишив потерпевшую возможности дышать. Одновременно с этим второй обвиняемый высказал в ее адрес угрозу применения насилия, бросил ей в лицо упаковку муки весом 1 кг и нанес удар в голову потерпевшей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском будут судить двух местных жителей 32 и 30 лет, которые издевались над 19-летней девушкой и угрожали убить ее из-за яркого цвета волос.Инцидент, о котором идет речь, произошел 1 августа около 21.00 возле фонтана «Слонёнок» у дома № 10 по улице Строителей. По версии следствия, двое мужчин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стали оскорблять незнакомую девушку из-за того, что им не понравился ее цвет волос.Мужчин обвиняют в угрозе убийством (ч. 2 ст. 119 УК РФ) и хулиганстве с применением насилия группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Прокуратура утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу и отправила его для рассмотрения в Красногорский районный суд Каменска-Уральского.