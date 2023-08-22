В Новоуральске задержали проработавшего два дня курьера телефонных мошенников





– подчеркнул начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Ежегодно сотрудники полиции задерживают десятки так называемых бегунков. Тех, кто в качестве подработки решил заняться сбором личных сбережений пожилых и зачастую немощных граждан. Старики годами по копейке откладывают, что называется, на черный день, а затем в одночасье их лишаются, угодив в капкан мошенников. Многие пенсионеры, попав в беду, оказываются на больничной койке»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Новоуральске задержали 32-летнего курьера мошенников, работавшего по схеме «родственник попал в аварию». Он отработал на аферистов всего два дня, после чего был пойман полицией. Сейчас ему грозят пять лет колонии.Как рассказали в пресс-группе полиции, за два дня мужчина посетил восемь пенсионеров, у которых он забрал более 1,3 миллиона рублей. Однако эта сумма может быть не окончательной. Расследование по этому делу продолжается. Представители МВД выясняют есть ли еще пострадавшие.