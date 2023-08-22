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В Новоуральске задержали проработавшего два дня курьера телефонных мошенников

14.57 Четверг, 31 августа 2023
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Новоуральске задержали 32-летнего курьера мошенников, работавшего по схеме «родственник попал в аварию». Он отработал на аферистов всего два дня, после чего был пойман полицией. Сейчас ему грозят пять лет колонии.

Как рассказали в пресс-группе полиции, за два дня мужчина посетил восемь пенсионеров, у которых он забрал более 1,3 миллиона рублей. Однако эта сумма может быть не окончательной. Расследование по этому делу продолжается. Представители МВД выясняют есть ли еще пострадавшие.

«Ежегодно сотрудники полиции задерживают десятки так называемых бегунков. Тех, кто в качестве подработки решил заняться сбором личных сбережений пожилых и зачастую немощных граждан. Старики годами по копейке откладывают, что называется, на черный день, а затем в одночасье их лишаются, угодив в капкан мошенников. Многие пенсионеры, попав в беду, оказываются на больничной койке»,

– подчеркнул начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:27 Две юные жительницы Свердловской области стали призерами российской онлайн-школы анимации
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11:35 На пассажира Кольцово возбудили уголовное дело из-за четырехкилограммовой золотой цепи
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