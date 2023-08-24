В Алапаевске вынесут приговор выстрелившему в девочку жителю Нижней Синячихи

– подчеркнули в СУ СКР по Свердловской области.

«При этом обвиняемый осознавал опасность стрельбы в не отведенном для этого общественном месте, понимал, что в результате такой стрельбы могут возникнуть последствия в виде получения ранений гражданами, оказавшимися на линии огня»,