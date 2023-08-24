Возрастное ограничение 18+
В Алапаевске вынесут приговор выстрелившему в девочку жителю Нижней Синячихи
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня, 30 августа, в Алапаевском городском суде должны вынести приговор жителю Нижней Синячихи, который выстрелил в голову десятилетней девочке.
Изначально мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство школьницы, но сейчас он обвиняется по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего, совершенного с помощью оружия из хулиганских побуждений и хулиганстве с применением оружия.
По данным следствия, 22 июня 2022 года обвиняемый произвел из принадлежащего ему охотничьего карабина выстрел в сторону соседнего дома, около которого находилось трое малолетних.
Выпущенная пуля попала в голову одной из девочек. Согласно медицинскому заключению, малолетней была причинена открытая черепно-мозговая травма. К счастью, ребенку удалось пережить ранение и перенести три сложных операций.
В понедельник, 28 августа, в ходе судебных прений по данному делу гособвинитель попросил назначить обвиняемому наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. А также просил удовлетворить заявленный потерпевшей стороной гражданский иск на общую сумму 1 миллион рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Изначально мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство школьницы, но сейчас он обвиняется по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего, совершенного с помощью оружия из хулиганских побуждений и хулиганстве с применением оружия.
По данным следствия, 22 июня 2022 года обвиняемый произвел из принадлежащего ему охотничьего карабина выстрел в сторону соседнего дома, около которого находилось трое малолетних.
«При этом обвиняемый осознавал опасность стрельбы в не отведенном для этого общественном месте, понимал, что в результате такой стрельбы могут возникнуть последствия в виде получения ранений гражданами, оказавшимися на линии огня»,
– подчеркнули в СУ СКР по Свердловской области.
Выпущенная пуля попала в голову одной из девочек. Согласно медицинскому заключению, малолетней была причинена открытая черепно-мозговая травма. К счастью, ребенку удалось пережить ранение и перенести три сложных операций.
В понедельник, 28 августа, в ходе судебных прений по данному делу гособвинитель попросил назначить обвиняемому наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. А также просил удовлетворить заявленный потерпевшей стороной гражданский иск на общую сумму 1 миллион рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Житель Заречного зарезал соседа из-за кулинарных разногласий
24 августа 2023
24 августа 2023
Подозреваемого в убийстве аспиранта УрФУ отправили в СИЗО
21 августа 2023
21 августа 2023