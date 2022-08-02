Пережившую выстрел в голову девочку вновь выписали из екатеринбургской больницы
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Девочку из села Нижняя Синячиха, которая пережила огнестрельное ранение в голову, вновь выписали из екатеринбургской больницы. Ребёнок перенёс три операции и быстро пошёл на поправку.
Как пишет портал Е1, после выписки девочка смогла вернуться домой в Нижнюю Синячиху, но через несколько дней у неё начались интенсивные головные боли. Невролог ОДКБ Мария Шаврова рассказала, что при поступлении ребёнку сразу проверили МРТ, но никаких проблем не выявили. Предполагается, что причиной головной боли могла стать инфекция.
Сообщается, что девочку уже пролечили и снова отпустили домой.
Напомним, что трагедия в селе Нижняя Синячиха произошла 22-го июня. Во время прогулки несовершеннолетняя местная жительница получила огнестрельное ранение головы и была в тяжёлом состоянии срочно доставлена в Екатеринбург. Впоследствии в совершении выстрела заподозрили бульдозериста Сергея Карпицкого. Сам он не отрицает, что стрелял, но утверждает, что целился в птицу, а не в ребёнка.
Как пишет портал Е1, после выписки девочка смогла вернуться домой в Нижнюю Синячиху, но через несколько дней у неё начались интенсивные головные боли. Невролог ОДКБ Мария Шаврова рассказала, что при поступлении ребёнку сразу проверили МРТ, но никаких проблем не выявили. Предполагается, что причиной головной боли могла стать инфекция.
Сообщается, что девочку уже пролечили и снова отпустили домой.
Напомним, что трагедия в селе Нижняя Синячиха произошла 22-го июня. Во время прогулки несовершеннолетняя местная жительница получила огнестрельное ранение головы и была в тяжёлом состоянии срочно доставлена в Екатеринбург. Впоследствии в совершении выстрела заподозрили бульдозериста Сергея Карпицкого. Сам он не отрицает, что стрелял, но утверждает, что целился в птицу, а не в ребёнка.
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