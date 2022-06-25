Обвиняемого в покушении на школьницу в Нижней Синячихе заключили под стражу
Криминал
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Жителю Нижней Синячихи предъявили обвинение в покушении на убийство школьницы. Суд заключил его под стражу.
Напомним, 22 июня в селе Нижняя Синячиха от выстрела в голову пострадала 10-летняя девочка. На вертолёте её доставили в Детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, сотрудники полиции организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Участковые уполномоченные опросили местных жителей и проверили всех зарегистрированных владельцев оружия, а также ранее судимых граждан, состоящих на профилактическом учете в ОВД. В результате был задержан 49-летний местный житель, подрабатывающий бульдорезистом. В палисаднике его частного дома участковые обнаружили гильзу, которая приобщена к материалам уголовного дела.
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, в отношении задержанного провели психофизиологическое исследование с применением полиграфа. Мужчина признался в содеянном. Он пояснил, что из мелкокалиберного оружия стрелял по птице, не видя игравших вдалеке детей.
Задержанному уже предъявлено обвинение. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, 22 июня в селе Нижняя Синячиха от выстрела в голову пострадала 10-летняя девочка. На вертолёте её доставили в Детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, сотрудники полиции организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Участковые уполномоченные опросили местных жителей и проверили всех зарегистрированных владельцев оружия, а также ранее судимых граждан, состоящих на профилактическом учете в ОВД. В результате был задержан 49-летний местный житель, подрабатывающий бульдорезистом. В палисаднике его частного дома участковые обнаружили гильзу, которая приобщена к материалам уголовного дела.
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, в отношении задержанного провели психофизиологическое исследование с применением полиграфа. Мужчина признался в содеянном. Он пояснил, что из мелкокалиберного оружия стрелял по птице, не видя игравших вдалеке детей.
Задержанному уже предъявлено обвинение. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.
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