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СК возбудил уголовное дело по факту незаконного удержания женщины с ребенком в Нижнем Тагиле
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту незаконного удержания жителем Нижнего Тагила женщины с ребенком, которых он не выпускал из квартиры почти неделю.
Тагильчанина обвиняют в незаконном лишении свободы, совершенным с предметами, используемых в качестве оружия, в отношении двух лиц, в том числе в отношении заведомо несовершеннолетнего (ч.2 ст.127 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СКР области.
Напомним, что женщина приходилась обвиняемому женой, которая вышла за него замуж примерно полгода назад. Мужчина длительное время не выпускал супругу и ее семилетнего сына из дома и контролировали все разговоры с родными. При этом у него при себе имелся нож и пистолет. Когда родственники заподозрили неладное, они обратились в полицию. Силовики взломали дверь в квартиру, задержали тагильчанина и освободили пленников.
Тагильчанина обвиняют в незаконном лишении свободы, совершенным с предметами, используемых в качестве оружия, в отношении двух лиц, в том числе в отношении заведомо несовершеннолетнего (ч.2 ст.127 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СКР области.
Напомним, что женщина приходилась обвиняемому женой, которая вышла за него замуж примерно полгода назад. Мужчина длительное время не выпускал супругу и ее семилетнего сына из дома и контролировали все разговоры с родными. При этом у него при себе имелся нож и пистолет. Когда родственники заподозрили неладное, они обратились в полицию. Силовики взломали дверь в квартиру, задержали тагильчанина и освободили пленников.
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