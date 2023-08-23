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СК начал проверку по факту удержания в заложниках женщины с ребенком в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет начал проверку по факту удержания женщины с ребенком в одной из квартир Нижнего Тагила ее супругом. Об этом «Вечерним ведомостям» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, что сегодня стало известно о том, что жительница Нижнего Тагила почти неделю находилась у мужа в заложниках вместе со своим сыном. Мужчина не выпускал их из дома и контролировал все разговоры с родными. Когда родственники заподозрили неладное, они обратились в полицию. Силовики взломали дверь в квартиру, задержали отца семейства и освободили тагильчанку с ребенком.
Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых, задержанным оказался 29-летний местный житель, который состоит на учете у врача психиатра. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственность за грабеж, а также по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Он также добавил, что женщина всего полгода назад вышла замуж за этого мужчину. Сейчас она находится в безопасном месте вместе со своим сыном. Медицинская помощь и госпитализация им, к счастью, не потребовались.
«В ходе проверки Следственным комитетом принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, выясняется, был ли причинен какой-либо вред здоровью женщины и ребенка, выполняются иные необходимые мероприятия, по итогам которых будет принято процессуальное решение»,
– рассказали в ведомстве.
Напомним, что сегодня стало известно о том, что жительница Нижнего Тагила почти неделю находилась у мужа в заложниках вместе со своим сыном. Мужчина не выпускал их из дома и контролировал все разговоры с родными. Когда родственники заподозрили неладное, они обратились в полицию. Силовики взломали дверь в квартиру, задержали отца семейства и освободили тагильчанку с ребенком.
Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых, задержанным оказался 29-летний местный житель, который состоит на учете у врача психиатра. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственность за грабеж, а также по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
«Сейчас дебошир помещен в специализированное медицинское учреждение соответствующего профиля. Пистолет, который имелся у так называемого "боксера", оказался небоевым, а пневматическим. Сыщики его изъяли»,
– сказал Горелых.
Он также добавил, что женщина всего полгода назад вышла замуж за этого мужчину. Сейчас она находится в безопасном месте вместе со своим сыном. Медицинская помощь и госпитализация им, к счастью, не потребовались.
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