СК начал проверку по факту удержания в заложниках женщины с ребенком в Нижнем Тагиле

– рассказали в ведомстве.

«В ходе проверки Следственным комитетом принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, выясняется, был ли причинен какой-либо вред здоровью женщины и ребенка, выполняются иные необходимые мероприятия, по итогам которых будет принято процессуальное решение»,