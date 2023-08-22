Жительница Нижнего Тагила оказалась вместе с сыном в заложниках у мужа

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле местный житель взял в заложники своих жену и семилетнего сына. Когда женщине удалось отправить родственникам тревожное сообщение, они вызвали полицию, которая освободила тагильчанку с ребенком.По данным портала «Е1», отец семейства отобрал у своей супруги телефон и не выпускал из дома около недели. Звонить он разрешал только со своего телефона, при этом, как утверждается, он стоял рядом и следить, чтобы жена не наговорила лишнего. Также знакомые этой семьи предполагают, что мужчина мог отвечать за свою супругу в социальных сетях.Близкие оказавшейся в заложниках девушки стали подозревать неладное еще тогда, когда услышали ее напряженный голос. Позже, как рассказали родные тагильчанки, от нее пришло тревожное сообщение, в котором она сообщила, что муж держит ее с ребенком в заложниках и что у него при себе пистолет и нож. Тогда сомнений в том, что девушка находится в опасности, уже не было, и близкие обратились в полицию.Со слов подруги, оказавшейся в заложниках тагильчанки, когда она приехала к их дома там уже были скорая, МЧС и полиция, которая ждала хозяина квартиры. Двери никто не открывал, поэтому их пришлось взломать, после чего мужчину, державшего семью в заложниках, заключили в наручники и увезли в полицию.По некоторым данным, тагильчанин страдал от душевных расстройств и принимал таблетки, однако в августе его болезнь обострилась.В МУ МВД «Нижнетагильское» ситуацию еще не комментировали.