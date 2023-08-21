Возрастное ограничение 18+
Бастрыкин взял на контроль расследование убийства аспиранта УрФУ из Габона
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту убийства аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили.
Напомним, что обвиняемого в убийстве Франсуа Нджелассили отправили в СИЗО до 17 октября.
«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате СК России»,
– говорится в сообщении Следкома.
Напомним, что обвиняемого в убийстве Франсуа Нджелассили отправили в СИЗО до 17 октября.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Подозреваемого в убийстве аспиранта УрФУ отправили в СИЗО
21 августа 2023
21 августа 2023
Аспирант УрФУ из республики Габон был убит в уличной драке
18 августа 2023
18 августа 2023