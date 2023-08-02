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Экс-глава Пышминского ГО предстанет перед судом за получение взятки
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего главы Пышминского городского округа Виктора Соколова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
По версии следствия, Соколов с сентября 2014 года по декабрь 2019 года получил взятку в виде денег в размере 450 тысяч рублей, а также в виде строительных материалов и незаконного оказания услуг – демонтажа старой веранды и строительства новой на территории своего домовладения с установкой оконных и дверных блоков из ПВХ профиля.
Деньги бывшему главе Пышминского ГО передали за общее покровительство и попустительство по службе в пользу директора МУП «Водоканалсервис». Общая сумма полученной взятки составила свыше 1,5 миллиона рублей.
Уголовное дело направлено в Камышловский районный суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что силовики задержали Виктора Соколова 12 июля. Тогда он потребовал доставить его в больницу, сославшись на плохое самочувствие. А через неделю появилась информация, что чиновник сбежал из больничной палаты.
По версии следствия, Соколов с сентября 2014 года по декабрь 2019 года получил взятку в виде денег в размере 450 тысяч рублей, а также в виде строительных материалов и незаконного оказания услуг – демонтажа старой веранды и строительства новой на территории своего домовладения с установкой оконных и дверных блоков из ПВХ профиля.
Деньги бывшему главе Пышминского ГО передали за общее покровительство и попустительство по службе в пользу директора МУП «Водоканалсервис». Общая сумма полученной взятки составила свыше 1,5 миллиона рублей.
Уголовное дело направлено в Камышловский районный суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что силовики задержали Виктора Соколова 12 июля. Тогда он потребовал доставить его в больницу, сославшись на плохое самочувствие. А через неделю появилась информация, что чиновник сбежал из больничной палаты.
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