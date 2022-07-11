Силовики задержали главу Пышминского городского округа Виктора Соколова
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области силовики задержали главу Пышминского городского округа Виктора Соколова. Об этом сообщает «МК-Урал» со ссылкой на собственные источники.
По данным источников, Виктора Соколова задержали дома. При задержании использовалась силовая поддержка бойцов спецподразделений. Как передает издание, глава городского округа, увидев силовиков, попытался сбежать и спрятаться в огороде, но был пойман. Затем он потребовал доставить его в больницу, сославшись на плохое самочувствие. Сейчас чиновник находится в Пышминской ЦРБ, а к его палате приставлена вооруженная охрана.
Собеседники издания добавили, что силовики приходили и в здание администрации городского округа, где опечатали кабинет главы.
Виктор Соколов более 30 лет проработал в системе МВД, а в 2013 году стал главой Пышминского городского округа. За девять лет работы в округе были провалены несколько проектов. Например, очистные сооружения должны были сдать еще в 2018 году, но они до сих пор не готовы. Также остановилось на стадии фундамента строительство новой школы, деньги на которую выделяли из федерального бюджета. По информации источников «МК-Урал», именно с этими проектами связано задержание Соколова.
По данным источников, Виктора Соколова задержали дома. При задержании использовалась силовая поддержка бойцов спецподразделений. Как передает издание, глава городского округа, увидев силовиков, попытался сбежать и спрятаться в огороде, но был пойман. Затем он потребовал доставить его в больницу, сославшись на плохое самочувствие. Сейчас чиновник находится в Пышминской ЦРБ, а к его палате приставлена вооруженная охрана.
Собеседники издания добавили, что силовики приходили и в здание администрации городского округа, где опечатали кабинет главы.
Виктор Соколов более 30 лет проработал в системе МВД, а в 2013 году стал главой Пышминского городского округа. За девять лет работы в округе были провалены несколько проектов. Например, очистные сооружения должны были сдать еще в 2018 году, но они до сих пор не готовы. Также остановилось на стадии фундамента строительство новой школы, деньги на которую выделяли из федерального бюджета. По информации источников «МК-Урал», именно с этими проектами связано задержание Соколова.
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