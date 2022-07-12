Задержанный глава Пышминского городского округа сбежал из больницы
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Задержанный глава Пышминского городского округа Виктор Соколов сбежал из больничной палаты. Об этом сообщает «Федерал Пресс» со ссылкой на источник, близкий к администрации муниципалитета.
Источники «Вечерних ведомостей» подтвердили побег Соколова из больницы. Где сейчас находится мэр Пышмы и объявили ли его в розыск, неизвестно.
Напомним, что силовики задержали главу Пышминского городского округа Виктора Соколова на прошлой неделе. При задержании он заявлял о плохом самочувствии и просил увезти его в больницу. К его палате была приставлена вооруженная охрана.
Источники «Вечерних ведомостей» подтвердили побег Соколова из больницы. Где сейчас находится мэр Пышмы и объявили ли его в розыск, неизвестно.
Напомним, что силовики задержали главу Пышминского городского округа Виктора Соколова на прошлой неделе. При задержании он заявлял о плохом самочувствии и просил увезти его в больницу. К его палате была приставлена вооруженная охрана.
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