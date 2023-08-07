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Прокуратура обжалует мягкий приговор бутлегерам из Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Свердловской области решила обжаловать приговор семи екатеринбуржцам по уголовному делу о незаконном обороте паленого алкоголя, от которого погибли 44 человек.
Напомним, что осужденные с лета 2020 года по осень 2021 года продавали суррогат. От употребления такого алкоголя пострадал 51 человек, из них 44 погибли.
Государственные обвинители в ходе судебных прений просили суд назначить фигурантам наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга оказался гуманней. 7 августа суд назначил шестерым мужчинам лишение свободы на срок от 5 лет 6 месяцев до 6 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Женщина получила три года лишения свободы условно.
Ранее мы писали, что депутат Госдумы Александр Хинштейн возмутился слишком мягкому приговору бутлегерам. Он сообщил, что обратился в Генпрокуратуру для обжалования приговора.
Напомним, что осужденные с лета 2020 года по осень 2021 года продавали суррогат. От употребления такого алкоголя пострадал 51 человек, из них 44 погибли.
Государственные обвинители в ходе судебных прений просили суд назначить фигурантам наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга оказался гуманней. 7 августа суд назначил шестерым мужчинам лишение свободы на срок от 5 лет 6 месяцев до 6 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Женщина получила три года лишения свободы условно.
«Приговор сторонам не вручен, в законную силу не вступил. После получения приговора и его изучения государственным обвинителем будет принесено апелляционное представление в связи с мягкостью назначенного осужденным наказания»,
– отметили в прокуратуре Свердловской области.
Ранее мы писали, что депутат Госдумы Александр Хинштейн возмутился слишком мягкому приговору бутлегерам. Он сообщил, что обратился в Генпрокуратуру для обжалования приговора.
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